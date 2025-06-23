La climatología condiciona la actuación de Berná y Pascual en el Bizkaia Open

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La climatología volvió a marcar el IV Bizkaia PGAe Open en forma de niebla que irrumpió en la segunda jornada, justo para recortar el torneo a dos vueltas y frenar la progresión de Daniel Berná, que había firmado un primer recorrido 4 bajo par y que estaba en el grupo de cabeza del torneo. Al final, el soriano acabó en el puesto 29 con -3. La cita también contó con la participación de su compañero de club Raúl Pascual, que terminó con +8 en el puesto 97, todo ello en un torneo puntuable para el circuito TUMI Spain Golf Tour y que tuvo como escenario el Meaztegi Golf, un campo diseñado por el mítico Severiano Ballesteros.

Comenzando por Berná, abrió el torneo el viernes con mucha fuerza, firmando una vuelta con 4 birdies y sin un solo error (68 golpes), de manera que las perspectivas eran inmejorables. Sin embargo, la aparición de la niebla el sábado impidió terminar con normalidad la jornada, que se trasladó al domingo y dejó el torneo sin la vuelta final. En este último recorrido, Daniel Berná acabó con 73 golpes, 1 sobre, par tras una jornada con apenas fallos pero también sin opciones a bajar del par. Al final, -3 acumulado y puesto 29.

Tras el torneo, la valoración de Berná era positiva pese a todo. “El torneo ha estado marcado por la niebla, como ya sucedió el año pasado, y la pena es que se ha quedado en solo dos días”, se lamentaba. Dos días en los que destacaba su actuación de la primera jornada, en la que “jugué muy, muy bien, muy sólido, y aprovechando los pares 5, y por eso al final hice menos 4, sin boggies, y eso está muy bien”. “Y la segunda vuelta también estuvo muy controlada, con solo un boggie”, precisaba, si bien se mostraba contrariado porque “no estoy pateando bien, no encuentro la fórmula para meter putts y conseguir hacer vueltas bajas, bajas de verdad”, algo que condicionó su resultado final en un torneo en el que “de tee a green jugué muy bien”.

Por su parte, Raúl Pascual terminó en el puesto 97 de los 148 profesionales participantes en el torneo. El soriano firmó sendos recorridos de 77 (+5) y 75 (+3) golpes, para un total de 142 golpes, 8 sobre par. Pascual comentaba que “el primer día pelee muy bien la vuelta remontando 3 golpes con 3 birdies casi seguidos y a falta de 3 hoyos sume 5 golpes de manera bastante tonta. Y en el segundo igual, me tocó remontar un inicio malo y llegué a falta de 3 hoyos +1 y sumé dos golpes más”. Por todo ello, Raúl Pascual se mostraba “contento por la capacidad de pelear la vuelta cuando no empiezo bien, pero un poco molesto con la falta de capacidad de cerrar los últimos hoyos”.

Raúl Pascual durante su participación en el torneo.

En el balance final decía que “no puedo estar contento, porque penalizo mucho en los hoyos malos; hice suficientes birdies como para estar en el corte, pero sumé muchos golpes en los hoyos malos, y eso es lo que tengo que intentar mejorar de cara a las próximas citas”.

Ahora, tanto Daniel Berná como Raúl Pascual gozarán de una semana de descanso antes de retomar la competición los días 30 de junio y 1 de julio con el Campeonato de Madrid Dobles de Profesionales FGM, cita del Circuito de Madrid de Profesionales que tendrá como escenario el Centro Nacional de Golf y en la que formarán pareja. En el caso de Berná tiene, además, en perspectiva otra prueba del Alps Tour, concretamente el Fred Olsen Alps de La Gomera, que se disputará en el Tecina Golf La Gomera de la isla canaria del 3 al 5 de julio.