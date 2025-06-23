Eusebio Sacristán, nuevo seleccionador de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La sala Mario Luis Morán de la RFCYLF ha sido testigo de la presentación de Eusebio Sacristán como Seleccionador UEFA de Castilla y León para la temporada 2025-2026. Eusebio ha estado acompañado de Marcelino Maté, presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol; y Carlos Merino, responsable de los combinados autonómicos de RFCYLF.

"Estoy muy feliz de volver a ser entrenador. Es lo que yo quiero y deseo en este momento, y además hacerlo en el lugar en el que empecé, en la Federación, me hace todavía más feliz", así comenzaba Sacristán sus palabras ante los medios de comunicación. El presidente de RFCYLF, a su vez, agradecía a Eusebio haber aceptado la propuesta lanzada por la RFCYLF y mencionaba sentirse contento, como todo el fútbol de Castilla y León, del regreso de Eusebio a los banquillos.

Eusebio Sacristán, en respuesta a los medios de comunicación, recordaba la situación delicada por la que ha pasado pero también remarcaba "que ha llegado el momento de volver a sacar todo el fútbol que llevo dentro".

La Selección de Castilla y León de UEFA comenzará a andar, en competición oficial, en diciembre de 2025, con la I Fase de la Copa de Regiones UEFA en su ronda nacional. En octubre empezarán los entrenamientos para esta selección formada, principalmente, por futbolistas del Grupo VIII de Tercera RFEF que no sean profesionales, dado el carácter amateur de esta competición europea, que vivirá su fase internacional en la temporada 2026-2027.