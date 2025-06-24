Los sorianos rozan el pódium con Castilla y León en el Nacional de Edad de Autonomías

Los cuatro sorianos que han participado en el Campeonato de España.DELEGACIÓN SORIANA DE BÁ

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad asturiana de Langreo fue la sede el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en Edad Escolar con gran representación soriana con hasta cuatro miembros del Club Bádminton Soria-CS24.

La actuación más destacada de los combinados castellanos y leoneses fue la protagonizada por la selección infantil que contaba con la presencia de los jugadores sorianos: Jimena Ayllón, Aarón Barrera y Daniel Marín.

La fase de grupos la superaron de forma holgada a Cataluña, Melilla y Canarias por siete encuentros a cero para acceder a ronda de cuartos de final y enfrentarse a Navarra. En esta ronda, Castilla y León venció por 4 partidos a 2 y en la siguiente ronda, las semifinales, se vio superada por Galicia.

En la lucha por el tercer y cuarto puesto, que tenía como premio la medalla de bronce, los infantiles de castellanos y leoneses cedieron frente a Aragón en una eliminatoria que se resolvió por una fatídico 25-23 en un tercer set. Los tres sorianos fueron habituales en las alineaciones de la dirección técnica de la Federación colaborando con sus triunfos en la consecución de este meritorio cuarto puesto nacional.

El campeonato de España cadete también contó con presencia de jugadores del club soriano, en este caso por parte de Carmen Gómez. El combinado de Castilla y León cadete concluyó en sexta posición certificando de esta manera la buena salud del bádminton de la región. El equipo de Carmen accedió a los cuartos de final después de clasificarse como segundos clasificados del grupo A.

El sorteo les emparejó a la Comunidad Valenciana que se llevó la eliminatoria y el triunfo final de la categoría. En la lucha por el quinto puesto, Castilla y León venció a Andalucía y cedió ante Madrid para concluir en la sexta posición.

En su primera experiencia con la selección de Castilla y León, Carmen Gómez contó también con la confianza de los seleccionadores adquiriendo experiencia en este tipo de eventos para futuros retos.