Pablo Ayuso: "No fue una decisión fácil ir al Almazán, desligarse del Numancia cuesta mucho"

Pablo Ayuso ya está al frente de la nave de la S.D. Almazán. Acaba de llegar al banquillo adnamantino pero, a falta de conocer oficialmente cuándo arrancará la temporada, ya tiene planificado cuándo arrancar la pretemporada o el número de partidos amistosos. No falta tampoco en esa toma de testigo el elaborar una plantilla que mantiene una base de la temporada pasada.

El técnico soriano cambia de banquillo y cambia de club. Después de 15 temporadas en los banquillos (14 consecutivos y entre medias el año de Javi Moreno en Los Pajaritos), cambia el color rojo por el blanquiazul, una decisión que no fue fácil de tomar. Será casi la primera vez que dirija a un equipo que no es alguno del Numancia. Admite que la excepción fue cuando tenía 21 años que, además de un equipo de la Ciudad Deportiva, estuvo al frente del juvenil regional de San José.

Se abre para él una nueva etapa ante la que se encuentra ilusionado y que no fue fácil de tomar: "Estoy muy ilusionado. No fue fácil la decisión porque desligarse del Numancia cuesta mucho. Había la opción de trabajar con Segovia pero creo que era el momento de cambia de aires y el Almazán me dio facilidades".

Entre esas facilidades estuvo una de las pocas peticiones del técnico que fue contar como segundo con Carlos Ortega, su mano derecha cuando logró el hito del título de campeón del Grupo 2 de División de Honor Juvenil (Superando a equipos como Eibar, Athletic o Real Sociedad entre otros), e igualmente cuando clasificó al filial rojillo para disputar la fase de ascenso en Tercera Divivisión. "Necesitaba volver a sentirme entrenador, todo lo relacionado con la gestión del equipo. Cada día que pasa me doy cuenta de que ha sido la decisión correcta, así me lo hace ver mi entorno que me ve súper ilusionado". añade el preparador de la S.D. Almazán.

Pablo Ayuso dejó su impronta en el banquillo de las categorías inferiores rojillas y ahora trabaja para hacerlo en el Almazán. El técnico señala que hay que adaptarse a la nueva situación, un nuevo contexto que no otro que la llegada a un club "más humilde" que el Numancia, pero cuya nueva directiva y plantilla le ha transmitido su ilusión. "Quiero ver a un Almazán que haga un fútbol vistoso, que salga a por los partidos y que juegue de forma vistosa para que los jugadores disfruten, que la afición se identifique con el equipo y disfrute de los partidos", señala.

Para ello es importante mantener una base de la pasada temporada, jugadores a los Pablo Ayuso conoce bien porque a algunos ya los dirigió en categorías inferiores del Numancia. Se trata de jugadores que sienten los colores porque algunos son del propio Almazán "futbolistas de club que ofrecen un rendimiento alto", tal y como se ha demostrado durante estas temporadas y que van más allá de las renovaciones anunciadas de Javi Márquez (doce temporadas en la entidad) o Javier Albitre. "Se mantiene una base de la plantilla y luego hay que reforzar el grupo con jugadores que nos permitan dar un salto de calidad. Queremos hacer un proyecto que pueda crecer y luchar por los puestos de arriba", subraya Pablo Ayuso.

El boceto de la pretemporada ya está esbozado, un trabajo que durará una seis semanas y media y cuyo inicio depender de cuándo arranque la temporada oficial (Se estima que sea el 6 ó 13 de setiembre). En función de la fecha de inicio, el equipo disputará seis ó siete partidos amistosos. Se trabaja en esos encuentros de preparación, entre lo que bien se podrían encontrar el C.D. San José y el C.D. Calasanz de Regional. También equipos de la misma Tercera División e incluso, quizás, algún rival de Segunda Federación.