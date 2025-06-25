Diego Miguel completa la plantilla del C.V. Grupo Herce

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria da por cerrada la plantilla del equipo de cara a la temporada 2025-2026 anunciando la llegada de una de las perlas de la cantera celeste, como es el receptor soriano Diego Miguel Sánchez. Una incorporación que plasma una vez más el talento que atesora la cantera del equipo y la apuesta el club por jugadores jóvenes con gran proyección. No obstante, el jugador no es un fichaje en sí, sino que cumple con la progresión natural del jugador, que en campañas anteriores ya había trabajado en momentos puntuales a las órdenes de Alberto Toribio y que por tanto, conoce a la perfección el sistema de trabajo del grupo.

Diego Miguel completa la plantilla celeste.HDS

Diego Miguel es jugador de Río Duero Soria desde que se iniciara hace unos cinco años en este deporte, si bien en las tres últimas campañas se ha estado formando en la concentración nacional de Palencia, jugando en Superliga 2. Su progresión ha sido meteórica, pasando por las diferentes categorías inferiores de la selección española, sin ir más lejos, siendo convocado para el Mundial Juvenil 2025. Sin olvidar, su participación con Río Duero Soria en citas claves como los campeonatos de España de categorías inferiores, donde ha sido un jugador fundamental.

En la última temporada, en las filas del equipo de Superliga Masculina de la concentración de Palencia, el soriano ha disputado 17 encuentros, entrando en liza en 54 parciales. En total ha anotado 121 puntos, 5 de ellos de saque directo y 13 de bloqueo.