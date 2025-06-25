El C.V. Grupo Herce, al completo

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce Soria ha dado por cerrada la plantilla del equipo de cara a la temporada 2025-2026 tras anunciar la llegada de una de las perlas de la cantera celeste como es el receptor soriano Diego Miguel Sánchez. Una incorporación que plasma una vez más el talento que atesora la cantera del equipo y la apuesta el club por jugadores jóvenes con gran proyección. El equipo soriano, que disputará la CEV Cup, iniciará el trabajo de temporada el 18 de agosto y durante la pretemporada disputará entre seis y siete partidos, varios de ellos en Los Pajaritos.

El C.V. Grupo Herce arrancará la temporada 25-26 con una plantilla parcialmente renovada al tener hasta ocho caras nuevas respeto al grupo que terminó la pasada temporada. El equipo soriano ha tenido que hilar fino para recomponer un grupo que perdió a buena parte de la rotación inicial que la pasada temporada finalizó subcampeón de Superliga. A jugadores importantes. En este sentido, de esa rotación inicial, únicamente continúa el central Joan Domenech si bien el equipo se ha reforzado con jugadores que ya en su día pasaron por la casa y que, a la espera del nuevo curso, ofrecieron un muy buen rendimiento. Y mantiene al frente de todo el aval de Alberto Toribio.

Así queda la plantilla del C.V. Grupo Herce para la temporada 25-26.HDS

Ese es el caso del colocador soriano Lucas Lorente quien regresa a casa tras su aventura en el Lindemans Aalst de la competición belga. Igualmente regresa a la disciplina el opuesto colombiano Juan Pablo Moreno tras lograr dos títulos ligueros con Guaguas y lo mismo se puede decir del receptor puertorriqueño Pelegrín Vargas quien ya jugó en Los Pajaritos en la 22-23.

También de Puerto Rico procede el receptor firmado de Pamesa Teruel, Omar Hoyos. En el caso de los dos jugadores caribeños, podrían incorporase un poco más tarde a la pretemporada celeste debido a los compromisos internacionales con Puerto Rico.

La nómina de caras nuevas para la próxima temporada se completa con las llegadas del líbero Arnau Masiá, el central internacional español Azddin Mimoun y el joven receptor noruego Mikal Kastad.

Diego Miguel es la última incorporación del equipo, no obstante, el jugador no es un fichaje en sí, sino que cumple con la progresión natural del jugador, que en campañas anteriores ya había trabajado en momentos puntuales a las órdenes de Alberto Toribio y que por tanto, conoce a la perfección el sistema de trabajo del grupo.

Diego Miguel es jugador de Río Duero Soria desde que se iniciara hace unos cinco años en este deporte, si bien en las tres últimas campañas se ha estado formando en la concentración nacional de Palencia, jugando en Superliga 2. Su progresión ha sido meteórica, pasando por las diferentes categorías inferiores de la selección española, sin ir más lejos, siendo convocado para el Mundial Juvenil 2025. Sin olvidar, su participación con Río Duero Soria en citas claves como los campeonatos de España de categorías inferiores, donde ha sido un jugador fundamental. En la última temporada, en las filas del equipo de Superliga Masculina de la concentración de Palencia, el soriano ha disputado 17 encuentros, entrando en liza en 54 parciales. En total ha anotado 121 puntos, 5 de ellos de saque directo y 13 de bloqueo.

A estas nuevas llegadas hay que añadir la continuidad, además de Joan Domenech, de los jóvenes talentos Rodrigo Jiménez, Alejandro Villalba, Moisés Rodrigo, Tomás Zazo, Bernat Castellá y Carlos Montoro.

El C.V. Grupo Herce termina de ultimar en estos días el programa de partidos de pretemporada. En total disputará seis ó siete partidos de preparación antes de iniciar un curso en el que además de las competiciones caseras de Superliga y Copa del Rey, representará a Castilla y León en la CEV Cup, la segunda competición Europa en importancia.