León acoge este sábado el Campeonato Absoluto de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las pistas de atletismo de la Universidad de León, en el Campus de Vegazana, será el escenario escogido para el Campeonato Autonómico absoluto (excepto martillo, marcha, 5.000 y obstáculos). Un evento con algunos de los mejores atletas de nuestra región y y que forma parte del Global Calendar de la Federación Internacional.

Además, de forma paralela, tendrá lugar el Gran Premio Nacional Ciudad de León, por lo que se espera la presencia también de deportistas de otras Comunidades Autónomas. Una doble actividad que arrancará a las 16.15 horas y se prolongará hasta las 20:45, aproximadamente.

Cartel del Regional que se celebra este sábado en León.HDS

Entre los participantes confirmados, tenemos atletas que ya forman parte de las diferentes selecciones nacionales. Uno de los nombres propios será el de la internacional burgalesa Eva Santidrián, que disputará los 200 y los 400 metros y que acredita este año una marca de 23.20 y 51.46, respectivamente. Junto a ella también estarán la salmantina Lidia Vicente (La Armuña) en los 200, con una marca de 24.36, o la burgalesa Mercedes García y la abulense Andrea Jiménez (Las Celtiberas de Soria) en los 400, con una marca de 55.51 y 56.18, respectivamente.

Siguiendo con la participación femenina, hay que nombrar a la soriana Ashley Abaga (Las Celtiberas) o la burgalesa Alba Lázaro (Supple Leopard), en los 100 metros, con una marca de 11.80 y 11.90, respectivamente. Además, en los 800 la presencia de Ángela Garcia (Univ. León Sprint) acompañada de su compañera de equipo Lucía Juan, con marcas respectivas de 2.08.62 y 2.03.71. También tomarán parte la abulense Carla Jiménez y la salmantina Rocío Garrido (At. Salamanca), más especialistas en el 1.500 pero que en esta ocasión apostarán por el 800. Dos atletas sub-23 que fueron 5ª y 3ª en el Campeonato de España de pista cubierta, pero en los citados 1.500.

En 1.500 metros la pelea será entre la segoviana Sandra San Miguel (Univ. León Sprint), con 4:40.19, y con la vallisoletana Laura Fernández (CA Valladolid), con 4:44.33. Para los 100 metros vallas el mejor tiempo de las participantes es para la salmantina Alba María Barrientos (CA Valladolid), con 13.98. Además, no podemos olvidar a la leonesa Nora Suárez en los 400 metros vallas, séptima del ránking con su marca de 59.23.

De los concursos hay que reseñar la presencia de la palentina Aitana Alonso, y que llega con una marca de 1,81, y la también palentina Alba Noelia Moreno (Puentecillas), con 1,70. Celia Aguado (Puentecillas) tomará parte en la competición de pértiga, con la soriana Lucia Tosar (Las Celtiberas) como gran rival regional. La vallisoletana Laura Martín (CA Valladolid) tomará parte en la longitud, al igual que Sara Isam (Vicky Foods Athletics), mientras que la palentina Alejandra Gutiérrez (Puentecillas) lo hará en el triple salto. La leonesa Fiona Mar Villarroel (14,99), que acaba de ganar el regional sub-23 y que buscará en casa la mínima para el Campeonato de Europa sub-23, será la gran favorita en el concurso de peso, con permiso de la vallisoletana Nerea López (11,73).

Por último, en disco tendremos a la chilena con licencia por León, Consuelo Beatriz Anguita (Univ. León Sprint), con una marca de 49,38, por los 47,48 de la soriana Marina Clavijo o los 45,54 de la vallisoletana Raquel Villa, ambas de Las Celtiberas de Soria.

En hombres mención especial al salmantina Rodrigo Fito (La Armuña), que viene de brillar con España y de batir dos récords en Salamanca. Con el relevo nacional del 4x100 sub-20 batió el récord de España en Salamanca, y un día después en la misma pista mejoraba el récord autonómico de los 200 metros. Ahora en León buscará dos títulos regionales en los 100 y 200 metros.

En los 400 contaremos con el vallisoletano del Numantino, Nicolás Campos, y con el salmantino Alejandro González (At. Salamanca), con 46.66 y 47.06, respectivamente. Para los 800 metros el principal duelo será entre el segoviano Eduardo Esteban (1:50.45) y el abulense del Universidad de León Sprint, Guzmán Caballero (1:51.73). Y otros dos atletas del conjunto leonés, el abulense Ryan Barcala (3:53.63) y el segoviano Alberto Cubo (3:56.26), son los firmes candidatos en la prueba de los 1.500 metros.

Para los 110 metros vallas especial atención al palentino del Puentecillas, Diego Andrés Dougan (14.34), y para los 400 metros vallas, el mejor tiempo es del burgalés del Aranda, Alex Ibáñez (51.87), atleta sub-20 que ya fue 4º en el pasado Europeo sub-18 de Baská-Bistryca (Eslovaquia).

Para el concurso de altura, el más destacado de CyL es Daniel Ortega (Puentecillas) con 2.08, aunque la mejor marca es del asturiano Ignacio Bernardo, con 2.10 (At. Numantino). Y para la longitud el salmantino Carlos Sánchez (At. Salamanca) y Celso Diez (Puentecillas) llegan con una marca de 7,09. En pértiga atención al soriano del At. Numantino, Manuel Sánchez (5,18), y en triple salto tenemos al segoviano del Atlético Salamanca, José Luis Mayo, con 15,17. Además, en peso estará el leonés Daniel Pardo, con sus 17,50 como registro personal esta temporada, y en disco el soriano Luis Manuel Ramírez llega con la mejor marca, 57,23. En jabalina las miradas están puestas en el duelo entre el segoviano Alejandro Esteban (67,93) y el leonés David Silván (62,34).

A toda esta representación regional hay que añadir a importantes atletas nacionales que darán mas nivel si cabe a los concursos en León. Ese es el caso del madrileño Miguel Gómez, segundo del ránking nacional absoluto de peso (19,46) y que fue plata en el Nacional sub-23 de pista cubierta. En Disco contaremos con el riojano Marcos Moreno (61,15), tercero del ránking nacional absoluto. A pesar de su juventud ya ha sido bronce en el Campeonato de España de lanzamientos largos Absolutos y primero en la categoría sub-23. Por último, en jabalina, llegará el madrileño Unai Rico, actual campeón de España sub-23 de lanzamientos largos de invierno y sexto absoluto.