Héctor Díez: "El Campeonato de España es una de las competiciones punteras del patinaje artístico"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Si usted no es aficionado al deporte posiblemente no sepa quien es Héctor Díez Severino. Ni le importe. Si solo es aficionado al fútbol, quizás, tampoco. Ni le importe. Si es aficionado a cualquier otra actividad física, es posible, que ese nombre ni le suene. No obstante, si le preguntamos a uno de los casi 100 alumnos que entrenan con el Club Patín Soria seguramente casi todos ellos hayan oído ese nombre. Muchos de ellos, incluso, puede que le admiren. Si es usted seguidor de ese deporte seguro que ha oído hablar de Héctor.

El soriano es uno de los referentes, posiblemente el referente nacional en estos momentos, dentro de ese deporte minoritario en la modalidad de libre. En su currículum figura un subcampeonato y un bronce Mundial, dos títulos de campeón de Europa absoluto y, por supuesto, es también el actual campeón de España, entre otros entorchados internacionales además de los conseguidos en categorías inferiores.

El patinador tiene a la vuelta de la esquina una de las grandes citas de la temporada, una prueba en la que defiende su corona de campeón de España. El polideportivo Roser Llop de Figueres acoge desde el viernes 18 al domingo 20 de julio, el XXXIII Campeonato de España de patinaje artístico, una prueba donde estará presente los más granado del panorama nacional.

Héctor Díez Severino ha preparado esta prueba a conciencia, entrenando entre 3,5 y cuatro horas diarias durante seis días a la semana para defender el título entre los que no falta la preparación física. “El año pasado fui campeón absoluto y sí, soy consciente de que puede ser la referencia y el rival a batir. He entrenado bastante y llego con ganas al Campeonato. La verdad es que hay mucho nivel en los campeonatos de España, si no es la competición en la que más nivel hay es de las competiciones punteras”, relata el soriano.

El soriano se proclamó campeón de la Copa del Mundo de patinaje artístico celebrada en Italia en mayo, una competición en la que estuvo acompañado en el pódium por los españoles Kilian Gomis y Lucas Yañez. Se trata de dos buenos amigos y también dos de sus principales rivales para alzarse de nuevo con el título de campeón de España absoluto en la modalidad libre y de ahí la dificultad de la empresa. “Yo salgo a hacer lo mío, lo trabajado. No se puede estar pendiente de lo que hacen los demás. Con esto intento estar más tranquilo”, relata.

El patinador tendrá su primer contacto con la pista de Figueres este viernes para entrenar en el escenario de la competición. El sábado competirá en el programa corto, de unos tres minutos de duración, y el domingo en el largo, de algo más de cuatro minutos. En ambos casos acude con el mismo programa que en mayo le permitió alzarse con la Copa del Mundo. “Acudo con el mismo programa porque es el que se prepara para toda la temporada. No da tiempo a preparar un programa distinto, se lleva el mismo y, si se desea, se puede hacer alguna pequeña variación”, indica para añadir que el programa corto se basará en un cuadro incompleto y el largo en la película La Momia.

El Campeonato de España de este año cobra especial relevancia porque es clasificatorio para el Mundial de patinaje artístico que del 17 al 30 de octubre se celebra en Pekín (China). “El Mundial es la gran cita y el principal objetivo del año. El Campeonato de España es clasificable y suelen ir dos ó tres competidores por país, depende del nivel”, significa el soriano.

En la cita que se celebra en la localidad catalana participarán 91 patinadores y patinadoras procedentes de 51 clubes en la modalidad libre y en categoría sénior y júnior. Unos 20 serán rivales del soriano. El evento, organizado por la Real Federación Española de Patinaje y el Patinaje Artístico Figueres, arrancará en la jornada del viernes día 18 con el acto de bienvenida a la competición que tendrá lugar desde las 17.15 horas. Durante el resto, y ya en fin de semana, tendrán lugar las sesiones de entrenamiento y la propia competición. El broche final al Campeonato de España será a las 22.00 horas con el acto de clausura previo a la entrega de medallas de los ganadores.

Una vez finalizado el Campeonato de España será cuando Héctor Díez Severino se desplace unos días a Soria para descansar. El patinador se ha instalado en Barcelona desde hace un año, allí entrena y estudia biomedicina. “Seguramente unos pocos días iré, tengo ganas de descansar. Siempre que puedo me escapo a Soria para ver a la familia”, admite el actual campeón de España de patinaje artístico en la modalidad libre, el soriano que este fin de semana intentará conseguir su segundo entorchado absoluto nacional.