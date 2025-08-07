Ágreda recuerda su oro olímpico en las piernas de Fermín Cacho

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Tal día como este viernes, hace 33 años, un joven atleta natural de Ágreda hacía historia al proclamarse en Barcelona campeón olímpico en la distancia reina por excelencia, el 1.500. Pasará el tiempo, se conseguirán más medallas y se vivirán nuevas tardes de gloria, pero la imagen de Fermín Cacho brazos en alto entrando vencedor en la meta del estadio de Montjuic permanecerá intacta en la retina de miles y miles de personas. Cada año en su pueblo natal se encargan de que esta gesta no se olvide.

Este sábado, la villa de las Tres Culturas volverá a celebrar una nueva edición (van 31) de la carrera popular en homenaje al doble medallista olímpico. Las inscripciones se puedan realizar hoy viernes en la oficia de turismo (de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas), y mañana tanto en la Plaza Mayor (de 13.00 a 14.30 horas) como en la propia salida, instalada en la puerta de la Dehesa (17.00 a 18.30 horas). Se han establecido tres categorías: infantil, juvenil y absoluto.

Más allá del aspecto puramente competitivo el objetivo no es otro que mantener vivo el recuerdo de una de las mayores proezas del deporte español. Se trata de una prueba muy familiar donde, aunque hay gente que evidentemente sale a competir, hay muchos padres que corren con sus niños. ‘Lo importante no es ganar, sino competir’ es una frase que se le atribuye al Barón Pierre de Coubertin, principal impulsor de los Juegos Olímpicos modernos. El sábado se pondrá en valor por las calles de la localidad de Ágreda.

En la edición del pasado año participaron cerca del medio millar de atletas, de todas las edades, consiguiendo el triunfo Sergio Piña en la categoría absoluta masculina, por delante de Eneko Moreno y Javier Olmo. En féminas, repitió triunfo Cristina Mayor, completando el podio Leticia Miralles y Elvira Ruiz después de completar un trazado de unos 2,5 kilómetros por las inmediaciones y centro de la Villa con salida en el parque de La Dehesa y llegada a la Plaza Mayor.

El propio Fermín Cacho estará presente en su pueblo natal. Como en ediciones anteriores querrá en primera persona agradecer el cariño que le dispensan todos sus paisanos. Realizará la entrega de trofeos, e incluso se calzará las zapatillas para tomar la salida en esta carrera popular en su honor. Un día especial coincidiendo con las Fiestas de La Juventud.

Un homenaje que tendrá continuidad el próximo 27 de septiembre en la capital con la celebración de la carrera 5K Fermín Cacho Caja Rural, junto al Medio Maratón Ciudad de Soria -Abel Antón. Las inscripciones ya están abiertas.