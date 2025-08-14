El Grupo Herce Soria iniciará la Superliga ante Unicaja Almería en Los Pajaritos

El Grupo Herce Soria 2025-2026 iniciará la Superliga el 25 de octubre ante Unicaja Almería en Los Pajaritos..MonteseguroFoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La División de Honor masculina ha conocido la composición de las 22 jornadas del calendario de la Liga Regular para la próxima Superliga, tras el sorteo realizado en las nuevas oficinas de la Real Federación Española de Voleibol en Madrid. El Grupo Herce Soria arrancará la competición el 25 de octubre en Los Pajaritos ante Unicaja Almería. El primer desplazamiento será a la cancha de Tarragona.

Los 12 conjuntos participantes en la máxima categoría del voleibol nacional: CV Guaguas, Grupo Herce Soria, Conqueridor Valencia, Conectabalear CV Manacor, Pamesa Teruel Vb, Unicaja Costa de Almería, CV Melilla, Cisneros Alter Tenerife, Grupo Rafael Afonso San Roque, Instercap Asisa Tarragona y los recién ascendidos UC3M Voleibol Leganés y Servigroup Playas de Benidorm conocieron cual será el orden de enfrentamientos para una emocionante temporada que comenzará el 25 de octubre.

El primer gran hito de la temporada se alcanzará el 20 de diciembre, cuando se complete la primera vuelta y se conocerá el nombre de los ocho participantes en la Copa de SM el Rey, que se disputará del 26 de febrero al 1 de marzo en el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia.

Precisamente habrá que esperar a ese 20 de diciembre para ver el primer enfrentamiento del curso entre Grupo Herce y Guaguas Las Palmas, los dos finalistas de la temporada pasada. Un encuentro que se disputará en la capital insular. Esto significa que la fase regular se cerrará con un Grupo Herce-Guaguas en Los Pajaritos el 28 de marzo.

Consulta los distintos enfrentamientos y las fechas correspondientes, a falta de conocer los horarios definitivos: https://www.rfevb.com/calendario-superliga-masculina-2025-26