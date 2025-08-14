Victoria ilusionante del Balonmano Soria en su segundo encuentro de pretemporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria logró este miércoles una trabajada victoria (28-25) frente a BM Contazara Zaragoza en el segundo compromiso de pretemporada y primero ante su afición en el Polideportivo San Andrés.

El encuentro, marcado por las rotaciones y la participación de todos los jugadores, permitió a los de Oriol Castellarnau medirse a un rival de gran nivel, recién ascendido a División de Honor Plata y dirigido por Mariano Ortega.

Más allá del resultado, el partido dejó sensaciones muy positivas: alto ritmo de juego, fases defensivas sólidas, buenas conexiones en ataque y una grada que volvió a empujar con fuerza. Un paso más en la preparación, en la que el equipo continúa afinando sistemas y reforzando la cohesión del grupo con vistas al debut liguero.

“El resultado no es lo más importante en esta fase, pero sí la ilusión que transmitimos y el trabajo que vamos sumando día a día”, destacó Castellarnau al término del encuentro.

La próxima cita de pretemporada será en Nava de la Asunción ante el BM Nava, un exigente rival que servirá de nueva prueba para seguir evaluando la evolución del equipo.