Balonmano

Balonmano Soria vs BM Zaragoza: fotos del encuentro

Los sorianos vencen en su partido de presentación y promete una temporada emocionante luchando por hacer un buen papel en División de Honor Plata

Buen partido del equipo de Soria que ofrece una imagen ilusionante

Buen partido del equipo de Soria que ofrece una imagen ilusionante

Mario Tejedor
Soria

El equipo de Oriol Castellarnau vence en su segundo partido de pretemporada y deja buena imagen ante sus aficionados.

Por la mañana el equipo tuvo una jornada de puertas abiertas donde los más pequeños aprendieron movimientos, pases y lanzamientos, los participantes disfrutaron de juegos, retos y dinámicas que fomentan la coordinación, el compañerismo y la diversión.

Su tercer partido de preparación será ante el BM Nava en una visita a tierras segovianas.

