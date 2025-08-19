Pelegrín Vargas no regresa al Grupo Herce

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

Pelegrín Vargas no jugará la próxima temporada en el Río Duero Grupo Herce. Por motivos personales, como informa el club soriano, el portorriqueño no regresará a Soria y se quedará bajo la disciplina del club Nuevos Caribes de Puerto Rico donde jugará finalmente. Pelegrín se había convertido en uno de los refuerzos del club celeste para la campaña 2025-26 junto a Lucas Lorente, Juan Pablo Moreno, Azdin Mimoun.

A pesar del esfuerzo realizado por ambas partes para que Pelegrín Vargas volviera a vestir los colores de Grupo Herce Soria, motivos personales del receptor han impedido que el jugador volviera a España, según informa el club celeste. Las excelentes relaciones entre ambas partes han propiciado que, cuando el jugador solicitó al club la liberación del contrato por motivos personales para quedarse en su país, Grupo Herce Soria buscara un acuerdo amistoso con el club Nuevos Caribes de Puerto Rico, en el que militará finalmente.

Desde su marcha, Vargas siempre ha mostrado su afecto por el club y por Soria, siguiendo desde la distancia el buen hacer del conjunto celeste. De hecho, el cariño mutuo propiciaba que el atacante-receptor y Grupo Herce Soria hicieran un gran esfuerzo para reeditar su llegada a Los Pajaritos, algo que, de momento, no se producirá. En los próximos días, el club anunciará quién ocupará la posición que deja vacante en cancha.

Por otro lado, el Unicaja Almería ha confirmado la contratación del exjugador celeste Pepe Villalba, que se desvinculó del club soriano al finalizar la campaña anterior y se encontraba sin equipo.