El Grupo Herce de Voleibol vuelve a la carga: fotos del inicio de pretemporada

El equipo de Alberto Toribio vuelve a los entrenamientos para preparar una temporada emocionante en la que el equipo irá a por todas, listos para dar la sorpresa. Nuevas caras y otras ya conocidas preparadas para dar batalla en España y, tal vez, en competición europea

Los celestes del Grupo Herce de voley inician la campaña 25/26

Los celestes del Grupo Herce de voley inician la campaña 25/26MARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

El equipo soriano tendrá hasta el 25 de octubre para preparar su competición en Liga Regular, buscarán estar en los primeros puestos e incluso sueñan con dar la campanada tras "mucho llamar a la puerta" en estos últimos años.

El cuerpo técnico también ha vivido diversas renovaciones, no así en la principal cara, la de Alberto Toribio, el cual cumplirá su quinta temporada al frente del equipo

