El Grupo Herce de Voleibol vuelve a la carga: fotos del inicio de pretemporada

Los celestes del Grupo Herce de voley inician la campaña 25/26MARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El equipo soriano tendrá hasta el 25 de octubre para preparar su competición en Liga Regular, buscarán estar en los primeros puestos e incluso sueñan con dar la campanada tras "mucho llamar a la puerta" en estos últimos años.

El cuerpo técnico también ha vivido diversas renovaciones, no así en la principal cara, la de Alberto Toribio, el cual cumplirá su quinta temporada al frente del equipo