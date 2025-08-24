El Grupo Herce inicia la fase de preparación

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

Una semana después de lo previsto debido al retraso del inicio de las competiciones ligueras hasta después del 20 de octubre por la decisión de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) debido a la celebración del Mundial, el Grupo Herce Río Duero Soria comienza la fase de preparación bajo la dirección del técnico Alberto Toribio.

Una pretemporada que se prolongará durante nueve semanas ya que la Superliga comenzará el 25 de octubre con el enfrentamiento entre el Grupo Herce Río Duero y el Unicaja Almería. La fase de puesta a punto se dirigirá hacia la preparación del campeonato liguero del que es subcampeón tras perder la serie final con Guaguas y la Copa del Rey si se clasifica tras el cierre de la primera vuelta de la fase regular de la Superliga.

En el torneo de la Copa, el Río Duero no pasó de las semifinales al cruzarse con el Guaguas canario, que se impuso en la eliminatoria. Además, afinará en su preparación con vistas a su participación en la competición continental de la CEV Cup a la que se incorporará en los octavos de final.

Todavía no se ha concretado si la Copa Ibérica (Guaguas, Grupo Herce, Benfica y Sporting de Lisboa) se disputará tras los cambios de la pretemporada y tampoco se ha confirmado la celebración de los amistosos de preparación y sus fechas tras el retraso en el inicio de las sesiones de entrenamiento. El Grupo Herce había programado seis amistosos con rivales como el Teruel o el Leganés y un torneo en Valencia.

El nuevo proyecto del club celeste arranca con el técnico Alberto Toribio, con contrato hasta 2027, al frente de una plantilla renovada. Lucas Lorente (colocador), Azzdin Mimoun (central), Omar Hoyos (receptor), Arnau Masiá (líbero), Juan Pablo Moreno (opuesto), Mikal Kastad (receptor) y Viktor Lindberg (atacante-receptor) se unen a los jugadores que permanecen del pasado ejercicio: Bernat Castellá (colocador), Diego Miguel (receptor), Joan Domenech (central), Alejandro Villalba (central), Moisés Rodrigo (central) y Rodrigo Jiménez (líbero). No estará Tomás Zazo (opuesto) ya que el club soriano lo ha cedido al Lugo.