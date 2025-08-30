El Almazán remonta un 0-2 ante el Épila para acabar ganando 3-2 con un gol de Marcos Isla

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Marcos Isla, uno de los refuerzos de garantías de este verano, daba la victoria a la Sociedad Deportiva Almazán en su partido amistoso ante el C.D. Épila, equipo de la Tercera Federación Aragonesa. Los adnamantinos remontaban y acababan ganando 3-2 un encuentro que se había puesto imposible ya que al descanso la ventaja era de dos goles para los zaragozanos.

Después de una primera parte muy negativa para sus intereses y en la que el Épila golpeaba con dos goles, el Almazán se recompuso y la charla de Pablo Ayuso en el descanso surtía efecto para remontar el choque jugado en la matinal del sábado en La Arboleda.

Albitre reducía distancias marcando el 1-2 en el minuto 57. Un gol que dio alas a un conjunto blanquiazul que nivelaba el marcador sólo diez minutos más tarde con el tanto de Óscar González. La guinda de la remontada la ponía Marcos Isla anotando el que a la postre era definitivo 3-2. El central de Valladolid es uno de los fichajes del Almazán para apuntalar su línea defensiva y se perfila como uno de los jugadores importantes para los planes del Ayuso en la villa adnamantina.

El Almazán jugará este domingo desde las 19.00 horas un nuevo partido de preparación ante el San José, un choque que se disputará en el anexo de Los Pajaritos.