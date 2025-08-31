Heraldo-Diario de Soria

El Almazán golea al San José por 0-3 en el cierre de la pretemporada

Ebri, Ibra y Óscar González fueron los goleadores adnamantinos en un partido en el que los locales estrellaron dos balones en la madera

El Almazán fue mejor que el combativo San José.

El Almazán pone el cierre a la pretemporada y lo hacía con un 0-3 ante el San José en el anexo de Los Pajaritos. Una goleada y a pensar ya en el inicio de la Liga de Tercera Federación del próximo domingo ante el Bembibre, un partido que comenzará a las 18.00 horas en el campo de La Arboleda. 

Los de Pablo Ayuso fueron superiores a un San José que también tenía sus opciones al estrellar dos balones en la madera. Pasada la primera media hora de juego Ebri abría el marcador y en la recta final de la primera parte Ibra hacía el 0-2 con el que se llegaba al tiempo de descanso. Ya en la segunda parte, concretamente en el minuto 87 Óscar González hacía el definitivo 0-3.

Fin de semana con dos victorias para un Almazán que el sábado remontaba ante el Épila para acabar ganando por 3-2 en el campo de La Arboleda. Se acaban las pruebas para un Almazán que ha confeccionado una plantilla que ilusiona para hacer un gran papel en el Grupo VIII de Tercera Federación.

