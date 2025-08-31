El Almazán golea al San José por 0-3 en el cierre de la pretemporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Almazán pone el cierre a la pretemporada y lo hacía con un 0-3 ante el San José en el anexo de Los Pajaritos. Una goleada y a pensar ya en el inicio de la Liga de Tercera Federación del próximo domingo ante el Bembibre, un partido que comenzará a las 18.00 horas en el campo de La Arboleda.

Los de Pablo Ayuso fueron superiores a un San José que también tenía sus opciones al estrellar dos balones en la madera. Pasada la primera media hora de juego Ebri abría el marcador y en la recta final de la primera parte Ibra hacía el 0-2 con el que se llegaba al tiempo de descanso. Ya en la segunda parte, concretamente en el minuto 87 Óscar González hacía el definitivo 0-3.

Fin de semana con dos victorias para un Almazán que el sábado remontaba ante el Épila para acabar ganando por 3-2 en el campo de La Arboleda. Se acaban las pruebas para un Almazán que ha confeccionado una plantilla que ilusiona para hacer un gran papel en el Grupo VIII de Tercera Federación.