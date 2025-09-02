La Selección Española Sub 21 se hospedará el jueves en el Parador y por la tarde entrenará en Los Pajaritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Selección Española Sub21 llegará a Soria, por carretera desde Madrid, el jueves, 4 de septiembre, a partir de las 13.00 horas. El equipo nacional se hospedará en el Parador de Soria y acudirá al Estadio Los Pajaritos a media tarde para comenzar su entrenamiento entre las 18.45 horas y las 19.45 horas.

El entrenamiento en el municipal soriano será a puerta cerrada, si bien se permitirá el acceso a medios de comunicación durante 15 minutos como es habitual. La rueda de prensa está prevista con anterioridad, a las 18 horas. El combinado chipriota se entrenará entre las 20 y 21 horas; y se alojará en el Hotel Alfonso VIII desde mañana miércoles.

Las puertas del Estadio de Los Pajaritos se abrirán una hora antes del inicio del encuentro tanto para el público, como para los compañeros de los medios y autoridades. El partido comenzará a las 20.00 horas