La hoja de ruta de Marta Pérez pensando en el Mundial de Tokio

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez ha volado en las últimas semanas y ha demostrado en las carreras que ha disputado a lo largo del mes de agosto que llega al Mundial de Tokio en un momento de forma más que dulce. La soriana ha corrido por debajo de los cuatro minutos y hasta el próximo 13 de septiembre, fecha en la que debuta en la capital nipona, el objetivo es afinar un poco más su nivel físico para meterse en la final del martes 16 de septiembre.

Marta Pérez ha entrenado durante estos días en Soria y el pasado martes se desplazaba a Madrid para continuar con los entrenamientos. El viernes se concentra con el resto de la selección española de atletismo y el sábado 6 de septiembre la expedición española viajará a Tokio.

Ya en la capital japonesa, la atleta de Adidas tendrá por delante una semana para adaptarse al horario, al calor y a la humedad del país asiático. La experiencia dice que a Marta Pérez el clima de Japón le va a la perfección y como ejemplo está su actuación en los Juegos Olímpicos de hace ya cuatro años al meterse en la final.

El momento de forma de Marta Pérez es muy bueno y en las próximas fechas el plan es bajar el volumen de kilómetros de entrenamiento y tener un buen descanso para afrontar el Mundial con todas las garantías. El reto sería meterse en la gran final del kilómetro y medio.

La pupila de Antonio Serrano correrá las series clasificatorias del Mundial el sábado 13 de septiembre. Las eliminatorias arrancarán a las 12.50 horas en horario español y habrá que esperar la rivales con las que tendrá que lidiar la soriana. Las semifinales del 1.500 femenino están previstas para el domingo 14 a partir de las 14.05 horas (siempre horario español). La gran final mundialista en la que espera estar Marta Pérez se correrá el martes 16 de septiembre a las 15.05 horas.