Marta Pérez sigue volando: baja de nuevo de los cuatro minutos con la tercera mejor marca de España

Publicado por Luis Hernández Casado Soria

Marta Pérez mantiene la regularidad en sus últimas apariciones y ayer en Bruselas, en la carrera de 1.500, de la penúltima jornada de la Diamond League, bajó otra vez de los cuatro minutos, 3:59.13, para registrar su tercera mejor marca de siempre y finalizar en sexta posición. De manera consecutiva, la soriana casi ha calcado sus últimos cronos en la distancia (3:59.22, 3:59.02 y 3:59.13) en las tres últimas citas en las que ha corrido, Budapest y en las carreras de la Diamond League de Silesia y Bruselas.

Con anterioridad, únicamente había logrado una marca por debajo de los cuatro minutos en las semifinales de los Juegos de París 2024, 3:57.75. Un tiempo que le valió para alcanzar el récord de España de la distancia.

Esther Guerrero, que también compitió ayer en la capital belga, finalizó en séptima posición, 3:59.45, mejorando su marca personal, conseguida en la prueba de Budapest. Por segunda vez en su trayectoria, la actual campeona de España de 1.500, título que logró en Tarragona por delante de Marta Pérez, baja de cuatro minutos. En esa carrera, Marta García también firmó su mejor marca personal de siempre con 3:59.40 para finalizar en cuarta posición.

La estadounidense Niki Hiltz se impuso en la carrera de Bruselas (3:55.94) por delante de la australiana Linden Hall (3:56.33) y de la keniata Nelly Chepchichir (3:57.35) en una prueba accidentada por las caídas de la estadounidense Johnson, que sí entró en meta, y de la etíope Hailu y la portuguesa afincada en Soria, Salomé Afonso, retiradas posteriormente.

También participó la española Lorea Ibarzabal en la labor de liebre, al igual que la belga Nel Vanopstal, marcando el ritmo con tiempos para mejorar registros, 1:01.42 en 400 metros y algo más de dos minutos, 2:04.68, en el paso por el 800. Hiltz superó a todas sus rivales para imponerse con su mejor marca de la temporada. Hall finalizó segunda con mejor marca personal, al igual que Esther Guerrero, mientras que la británica Laura Muir (3:57.63), cuarta, y la francesa Agathe Guillemot (3:58.29), quinta, confirmaron su mejor marca de la temporada.

A partir de este momento, Marta Pérez mira ya hacia la cita del Mundial de Tokyo. En estos últimos compromisos en los que ha participado ha podido acercarse a su récord de España con carreras por debajo de los cuatro minutos, en las tres últimas citas, luchando con rivales de un elevado nivel que exigen altos ritmos de competición. Una experiencia acumulada para afrontar la cita mundialista. La programación de la soriana se enfoca a preparar esa prueba, del 13 al 21 de septiembre, para llegar en las mejores condiciones. Las últimas carreras le han ayudado.