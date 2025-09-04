Toma de contacto de la Selección Española Sub 21 con el césped de Los Pajaritos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Selección Española Sub 21 realizó la toma de contacto con el césped de Los Pajaritos, escenario en el que este viernes desde las 20.00 horas se enfrentará a Chipre en el primer partido del clasificatorio para el Campeonato de Europa de 2027. La 'Rojita' hizo propio un municipal soriano engalanado ya con los colores y todo el merchandising de la Selección. Todo está apunto para que Soria disfrute por tercera vez en la historia con un encuentro de la Sub 21.

Con puntualidad británica, la Selección pisaba el campo de Los Pajaritos a las 18.45 horas para comenzar un entrenamiento que era a puerta abierta durante los primeros 15 minutos. Un buen número de aficionados se dio cita para seguir las evoluciones de un equipo con el seleccionador David Gordo a la cabeza.

Los Gonzalo, Mosquera, Jacobo, Marc Guiu, Iker Bravo y compañía eran los protagonistas ante la atenta mirada de los seguidores, que dentro de 24 horas buscarán los primeros puntos para estar en el Europeo de dentro dos años.

Entre los espectadores de lujo del joven combinado estaba el presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, y el director deportivo rojillo, Álex Huerta. Anfitriones de un Selección Sub 21 que llegaba a las instalaciones de Los Pajaritos en un flamante autobús. La seguridad también fue otro de los aspectos llamativos ya que varios coches de la Policía Nacional velaban para que todo estuviera en orden.