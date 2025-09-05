Fotos: Así prepara España sub 21 en Soria el choque contra Chipre

Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos
Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano MARIO TEJEDOR
España ya entrena en Los Pajaritos