Fotos: Así prepara España sub 21 en Soria el choque contra Chipre

Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio sorianoMARIO TEJEDOR

Por la mañana, un grupo de seguidores recibieron a los jóvenes futbolistas españoles y tal y como confirmó el mister español en rueda de prensa, esperan una gran respuesta de la afición soriana en Los Pajaritos

El duelo ante Chipre podrá seguirse en directo a través de Teledeporte, aunque en ningún sitio se vivirá como en el feudo numantino.