Fotos: Así prepara España sub 21 en Soria el choque contra Chipre

David Gordo se estrenará como seleccionador de la Sub 21 en Los Pajaritos en el encuentro de este viernes ante Chipre a partir de las 20.00 horas, el equipo llegó el jueves a la ciudad y por la tarde ya entrenaron en Los Pajaritos

Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio soriano

Los jugadores tomaron contacto con el césped del estadio sorianoMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Por la mañana, un grupo de seguidores recibieron a los jóvenes futbolistas españoles y tal y como confirmó el mister español en rueda de prensa, esperan una gran respuesta de la afición soriana en Los Pajaritos

El duelo ante Chipre podrá seguirse en directo a través de Teledeporte, aunque en ningún sitio se vivirá como en el feudo numantino.

