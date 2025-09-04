El seleccionador de la Sub 21 espera una "gran respuesta" de la afición soriana, a la que confía en "darle una alegría"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

David Gordo se estrenará como seleccionador de la Sub 21 en Los Pajaritos en el encuentro de este viernes ante Chipre a partir de las 20.00 horas y el técnico analizaba todo lo que rodea a un debut en Soria para el que espera "una gran respuesta" en las gradas de la afición soriana. El técnico quiere devolver este apoyo dando "una alegría" en forma de victoria que encarrile la clasificación para el Europeo de 2027.

La Selección Española tenía previsto llegar al Parador Antonio Machado a las 13.00 horas, aunque el viaje se retrasó y eran pasadas las 14.30 horas cuando el autobús de la 'Rojita' llegaba a la capital soriana. Cierta expectación con un grupo de seguidores que se fotografiaban con los jóvenes futbolistas españoles. Comida y descanso porque por la tarde había sesión de trabajo en Los Pajaritos. "La acogida que ha tenido la ciudad de Soria con nosotros ha sido muy cálida. Una ciudad a la que le gusta mucho el fútbol. Siempre es un placer venir a Soria. Los sorianos son muy seguidores de la Selección Española y estamos muy contentos", comentaba Gordo.

La expedición española capitaneada por un David Gordo que a las 18.00 horas comparecía ante los medios de comunicación. "Todos los futbolistas están disponibles. Veo al equipo con ganas y mucha ilusión de comenzar bien la andadura hacia el Europeo. Jugadores que están motivados y responsabilizados de lo que hay en juego. Las mismas ganas y la misma motivación que tengo yo de cara a esta fase de clasificación", señalaba el seleccionador.

Ya en clave más deportiva y sobre el papel de España como favorita en esta fase de clasificación, Gordo reconocía que "España siempre es favorita, pero Chipre en un buen equipo y no nos lo pondrá nada fácil". El míster continuaba analizando el choque ante los chipriota e indicaba que "es un rival con unas ideas de juego muy claras y que está trabajando con el mismo grupo de jugadores desde hace un tiempo. No va a ser sencillo y para ganar tendremos que dar nuestra mejor versión. Además, hay que contextualizar el partido por las alturas de la temporada".

Además del conjunto chipriota, los otros rivales de España para estar en el Europeo serán Finlandia, Rumanía, San Marino y Kosovo. El duelo ante Chipre podrá seguirse en directo a través de Teledeporte.

Árbitro

El colegiado croata Mateo Erceg será el encargado de dirigir el duelo entre España y Chipre. Un duelo correspondiente a la primera jornada de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa sub-21 de 2027. Erceg estará acompañado de los también croatas Hrvoje Radić y Alen Jakšić en las bandas y Ante Terzić, quien ejercerá como cuarto árbitro.