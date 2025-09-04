La Selección Española Sub 21 ya está en Soria, las fotos

El equipo español fue recibido a su llegada al Parador de Soria, Gonzalo, el futbolista del Real Madrid, Mosquera, Jacobo Ramón y el resto de futbolistas fueron aclamados a su llegada y se pudieron sentir bien acogidos en tierras sorianas, mañana se espera una buena entrada para ver el partido ante Chipre, mañana 5 de septiembre a las 20:00 h..

La Selección Española Sub 21 acudirá al Estadio los Pajaritos a media tarde para comenzar un entrenamiento que será a puerta cerrada. El combinado chipriota se entrenará entre las 20 y 21 horas.

El encuentro será mañana 5 de septiembre a las 20:00 h.

Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionadosMARIO TEJEDOR España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre

