La Selección Española Sub 21 ya está en Soria, las fotos

La Selección Española Sub 21 acudirá al Estadio los Pajaritos a media tarde para comenzar
un entrenamiento que será a puerta cerrada. El combinado chipriota se entrenará entre las 20 y 21 horas.
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre
Los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los aficionados MARIO TEJEDOR
España Sub 21 a su llegada a Soria para el amistoso que jugará ante Chipre