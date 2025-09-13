Marta Pérez se mete en las semifinales del Mundial de Tokio tras una exigente serie de clasificación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Carrera inteligente de Marta Pérez que tras una primera serie clasificatoria complicada y exigente ya está en las semifinales del Mundial de Tokio que se celebrarán este domingo a partir de las 14.05 horas en horarios español. La soriana fue quinta con un tiempo de 4:05.14 en una carrera que fue ganada por la australiana Jessica Hull con un registro de 4:04.40.

Marta Pérez fue la única noticia positiva de la mañana en Tokio para las representantes españolas en distancia del 1.500 ya que tanto Esther Guerrero como Águeda Marqués se quedaban fuera de las semifinales. Guerrero corría la tercera serie y veía como en el último suspiro le arrebataban la sexta plaza que daba derecho a correr las semifinales. La catalana se tenía que conformar con la séptima plaza (4:02.20) que le dejaba un sabor amargo ya que había hecho todo lo posible para seguir en el Mundial. Marqués, por su parte, también finalizaba séptima con un crono de 4:04.13en la cuarta y última serie para poner ahí su punto final a su participación en la cita mundialista.

Marta Pérez calificaba la primera de las series como una "carrera sucia" y razón no le faltaba a la atleta de Adidas ya que desde el primer metro hasta el último no fue sencillo correr en el grupo. La pupila de Antonio Serrano siempre estuvo bien colocada y tiró de experiencia sabiendo reaccionar en los momentos más críticos para no perder la estela de las mejores. Ya en la última recta a Marta se la vio muy segura de sus posibilidades con la clasificación para las semifinales en el bolsillo.

"He disfrutado a medias en una carrera sucia". Estas eran las palabras de la soriana en la línea de llegada. Continuaba valorando su actuación y se mostraba satisfecha de su crecimiento como atletas al "saber esperar en los últimos metros para cambiar y correr por dentro". Marta ya piensa en las semifinales con el reto de colarse en una nueva final mundialista. "Mañana será otra carrera y espero que sea diferente y que sepa correr por dentro".