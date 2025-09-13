Fallece Armando Fernández, pionero de la natación en Soria

Armando Fernández en la inauguración de la piscina de La Juventud que lleva su nombre. En la imagen junto a Carlos Martínez y Luis Rey.HDS

Armando Fernández, pionero de la natación en Soria, ha fallecido a los 88 años de edad. El funeral se oficiará este domingo en la iglesia de Los Escolapios a partir de las 13.30 horas. El tanatorio municipal abrirá hoy sábado, de 17.00 a 20.00 horas.

La piscina del remodelado polideportivo de La Juventud lleva su nombre desde 2016, en reconocimiento a su tarea como profesor de natación durante décadas en Soria. Y es que muchas generaciones de sorianos aprendieron a nadar con el riojano. Armando había sido antes de llegar a Soria pionero de la natación en Logroño, su ciudad natal.