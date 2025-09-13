Daniel Ruales y Marina Girona ganan la XXXI Soria-Valonsadero

Momento de la salida de la prueba con Daniel Ruales, dorsal 260, que iba a ser el vencedor.Montesegurofoto

El riojano Daniel Ruales y la granadina Marina Girona fueron los ganadores de la XXXI edición de la Carrera Popular Soria-Valonsadero, una cita que contó con unos 415 participantes y en la que un año más el Club de Atletismo Puente del Canto fue el organizador. El calor fue el protagonista de estos 10 kilómetros que arrancaban de la Plaza Mariano Granados y que terminaban en los aledaños de la Casa del Guarda.

Daniel Ruales tomaba el relevo de Sebas Martos, vencedor el año pasado. Ruales prácticamente completó todo el recorrido en solitario para llegar a la línea de llegada con un tiempo de 33.31, un buen tiempo pero lejos del récord de la prueba que establecía Joseba Díaz en 2021 con un crono de 30.53. El soriano Sergio Martínez sería segundo con un registro de 34 minutos y el podio lo completaba Jordán Lázaro con un tiempo de 34.11.

En féminas se imponía con suficiencia Marina Girona parando el reloj en 41.06. La granadina superaba a corredoras como Elisabet Giaquinta, María José Pueyo o Ana Patricia Verde. Ellas fueron las mejores en la clasificación femenina.

Destacó la participación de ilustres como Fermín Cacho, que el año pasado ya completaba los 10.000 metros de recorrido de esta treintañera Soria-Valonsadero.