Joaquín Martínez y Arianne Márquez ganan la XV Carrera Popular de Golmayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Joaquín Martínez y Arianne Márquez fueron los ganadores de la XV Carrera Popular de Golmayo, una cita que contó con la participación de 105 deportistas de todas las categorías y que se desarrolló en una mañana dominical en la que el termómetro ya apretaba para ser mediados de septiembre. Fueron seis kilómetros de recorrido con salida y llegada en la plaza del Ayuntamiento de Golmayo.

Joaquín Martínez Buberos se ha abonado definitivamente al triunfo en la carrera de su pueblo y con un tiempo de 21.35 fue el más rápido a la hora de completar la media docena de kilómetros. Una victoria que no la tuvo nada fácil ya que Jaime Arizmendi, segundo clasificado, paraba el crono en 21.47. Íñigo Alberto Íñigo sería el tercer clasificado con un registro de 23.49.

En féminas el triunfo sería para Arianne Márquez con un tiempo de 33.23 que le servía para ser la 21 clasificada en la general. Estefanía San Quirico sería segunda con 34.50, 23 en la general, e Inmaculada López sería tercera, 24 en la general con un crono de 34.50.

En veteranos A se imponía Íñigo Alberto Romera, seguido de Javier Soriano y Ángel González. En veteranos B los mejores fueron Miguel Ángel Romera, Javier Caballero y Óscar Mozas.

En la prueba de 2 kilómetros los mejores fueron Adrián Fernández, Luis Recio. En chicas las más destacadas serían Sofía Tomás, Julia Llorente y Sofía Jiménez.