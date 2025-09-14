Heraldo-Diario de Soria

La XV Carrera Popular de Golmayo en fotografías

La prueba contó con una participación de 105 deportistas de todas las categorías

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Joaquín Martínez y Arianne Márquez fueron los ganadores de la XV Carrera Popular de Golmayo, una cita que contó con la participación de 105 deportistas de todas las categorías.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.MonteseguroFoto

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.

Un centenar de participantes se dieron cita en la Carrera de Golmayo.Juan Ángel

XV Carrera Popular de Golmayo

tracking