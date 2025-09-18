San Leonardo de Yagüe, preparado para acoger el Campeonato de España Máster

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad de San Leonardo de Yagüe acogerá este fin de semana el Campeonato de España Máster de ciclismo en carretera, un G.P. I Trofeo San Leonardo que resulta una cita ineludible en el calendario nacional y que reunirá a los mejores ciclistas del país de las distintas categorías máster.

La competición, organizada por el CD Sport Navaleno, comprenderá tanto pruebas contrarreloj de este viernes 19 de septiembre como pruebas en línea el sábado 20 (todas las categorías excepto máster 40 hombres) y el domingo 21 de septiembre (carrera máster 40 masculina). Los nuevos campeones de España Máster Contrarreloj se dilucidarán sobre un recorrido llano de 14 kilómetros en el que los mejores rodadores podrán hacer gala de su golpe de pedal.

El sábado la acción comenzará con la prueba Master 30 masculina a las 8:30 horas de la mañana. Los ciclistas afrontarán 93 km por un recorrido espectacular por impresionantes pinares en la parte principal hasta llegar a San Leonardo de Yagüe, donde arrancará la segunda parte del circuito con más dureza acumulada. El alto de La Galiana, a 15 km de meta, bien podría dictar sentencia en la carrera. El punto de salida y meta será el mismo para todas las categorías.

La segunda prueba de la mañana, la carrera de máster 50, arrancará a las 12:30 h. y tendrá lugar sobre un trazado de 76 km. La prueba tendrá un recorrido similar a la de máster 30, con los 15 primeros kilómetros idénticos a la anterior carrera, acortando en este punto el recorrido anterior para enlazar con la exigente parte final y la decisiva subida a la Galiana como punto clave, donde se espera que se produzca un corte que puede llegar a meta.

Ya por la tarde se disputará la prueba máster 60 masculina con inicio previsto a las 15:00 h. Los ciclistas tendrán que hacer frente 55 kilómetros con la primera parte de la carrera discurriendo entre pinares, evitando el alto de La Galiana para jugarse el final en la meta de San Leonardo de Yagüe.

La jornada sabatina concluirá con las carreras para las mujeres máster a las 17:30 h. Por primera vez, y como gran noticia en este Campeonato, las mujeres máster disfrutarán de carrera propia, teniendo que superar 55 kilómetros y un recorrido idéntico al de los máster 60, donde una subida mediada la carrera podría determinar el resultado final.

El domingo el nacional máster echará el cierre con la disputa de la carrera máster 40 que empieza a las 10:30 h., en la que los ciclistas tendrán que batirse sobre el mismo recorrido de los máster 30; un trazado exigente en el que La Galiana se antoja como el principal escollo.