Oriol Castellarnau cambiará cosas en el Balonmano Soria "hasta dar con la tecla"

El Balonmano Soria ha perdido los dos partidos jugados en Plata y ante Sinfín Santander espera estrenar su casillero de victorias. Para ello, su entrenador, Oriol Castellarnau, espera "dar con la tecla". No duda en cambiar cosas con respecto a las dos primeras jornadas ante Eivissa y Barça B para que sus jugadores se sientan "más sueltos y cómodos sobre la cancha".

El técnico amarillo no ponía ni un solo paño caliente a los dos tropiezos iniciales en la temporada de su equipo y reconocía que ya cuenta las horas para jugar la tercera jornada ante Sinfín Santander. "El balonmano se cura con balonmano y todos tenemos muchas ganas de volver a competir", señalaba.

Respecto a la derrota en Barcelona del pasado sábado, Castellarnau era claro y contundente: "Ante el Barça jugamos mal. Ellos fueron mejores en todas las facetas del juego y no dimos el nivel que tenemos que dar. Podemos dar más de los que dimos".

El preparador catalán confía en "tocar la tecla correcta para sentirnos más cómodos y sueltos sobre la cancha. Cambiaremos cosas hasta que encontremos la tecla".

Un BM Soria que no esta siendo lo competitivo que fue en pretemporada. "Tenemos ganas de ver lo que tiene este equipo y de sacar su identidad", apuntaba Oriol. El técnico descarta que haya falta de concentración en sus pupilos e insistía que el problema está "en el sistema. Tenemos que jugar más sueltos y más cómodos".

El barcelonés confía en que la cancha del San Andrés sea el escenario propicio para que este sábado desde las 18.00 horas el conjunto soriano sume sus primeros puntos del curso. "Pedimos a la afición que nos ayude porque la necesitamos". Sobre si nota la presión por no haber ganado en los dos primeros compromisos ligueros, Castellarnau fue rotundo al señalar que "la presión la tiene un médico que opera a corazón abierto. Eso es sólo balonmano".

Brais Martínez

El extremo derecho Brais Martínez recalcaba la unión de un BM Soria que va a "por todas" y respaldaba las palabras de Castellarnau de dar con la tecla y seguir trabajando para conseguir la primera victoria. El jugador gallego señalaba que "queda mucha temporada por delante para conseguir los objetivos en una categoría donde hay muchas diferencias de presupuesto pero donde cualquier equipo puede ganar a su rival". Brais también pedía ese apoyo de la afición ante Sinfín para ester sábado.