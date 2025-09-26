Los equipos sorianos de Regional buscan estrenar su casillero de victorias

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Primera Regional de Aficionados no ha arrancado todo lo bien que se esperaba para los cuatro equipos sorianos ya que en las dos jornadas disputadas han sido incapaces de conseguir la victoria. El San José firma dos empates, uno el Calasanz mientras que Golmayo Camaretas y Sporting Uxama no han puntuado.

El triunfo se le está resistiendo a los cuatro conjuntos de la provincia en estos primeros compases de un curso en el que el San José es el mejor clasificado de los sorianos. Dos puntos en sendos empates en estas dos primeras jornadas para una escuadra capitalina que este sábado, desde las 17.00 horas, recibe la visita del Briviesca. El equipo del norte de Burgos ha ganado un encuentro y empatado otro y con cuatro puntos es tercero en la clasificación.

El Calasanz, por su parte, no ha iniciado la Liga como esperaba ya que sólo ha sumado un punto de los seis que se han disputado. Un buen empate en el estreno en el derbi ante el San José y decepción por la derrota del pasado fin de semana en casa contra el Villarcayo. Los de Fran Valero se quieren sacar la espina del traspié en casa ganando el domingo, desde las 17.00 horas, en el terreno de juego del Belorado.

También buscarán su primera victoria y sus primeros puntos el Sporting Uxama y el Golmayo Camaretas. Dos derrotas para dos conjuntos que a las primeras de cambio se han metido en la zona baja de la clasificación.

El Sporting Uxama caía el pasado fin de semana en casa y este domingo desde las 12.00 horas juega en el campo del Villamuriel, un rival que ha ganado un partido y empatado el otro. Los de El Burgo de Osma intentarán no regresar de vacío en un desplazamiento exigente y así escalar puestos en la clasificación.

El Golmayo Camaretas está pagando el peaje de su estreno en la categoría regional y con cero puntos quiere celebrar cuanto antes su primer triunfo. Los balagueros reciben el domingo desde las 17.00 horas al Coca, un rival que tampoco sabe lo que es puntuar en estas dos primeras jornadas de competición.