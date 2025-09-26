El Ayuntamiento de Soria reconoce a la campeona de Europa Adriana Verde

Adriana Verde en el recibimiento que ha tenido lugar por el alcalde en el Ayuntamiento.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, junto con el concejal de Deportes, ha recibido hoy a la soriana Adriana Verde, flamante medallista de oro en el Campeonato de Europa de Kickboxing en categoría cadete.

La soriana, que acudió junto a su familia portando el trofeo y la medalla, ha compartido con orgullo este éxito internacional que sitúa a Soria en el mapa deportivo europeo. La competición se celebró en Venecia y la deportista completó un campeonato impecable con un combate por día hasta llegar a la gran final.

"Desde el Ayuntamiento trasladamos nuestra más sincera enhorabuena por este logro y nuestro apoyo a su trayectoria, ejemplo de esfuerzo, disciplina y superación. Este reconocimiento se lo hacemos extensivo a su equipo, entrenador, compañeros de entrenamiento y, por supuesto, familia ya que el éxito es el resultado de este sacrificio colectivo".