Kickboxing
El Ayuntamiento de Soria reconoce a la campeona de Europa Adriana Verde
La soriana se alzaba con el título continental el pasado fin de semana en Venecia
El alcalde de Soria, Carlos Martínez, junto con el concejal de Deportes, ha recibido hoy a la soriana Adriana Verde, flamante medallista de oro en el Campeonato de Europa de Kickboxing en categoría cadete.
La soriana, que acudió junto a su familia portando el trofeo y la medalla, ha compartido con orgullo este éxito internacional que sitúa a Soria en el mapa deportivo europeo. La competición se celebró en Venecia y la deportista completó un campeonato impecable con un combate por día hasta llegar a la gran final.
"Desde el Ayuntamiento trasladamos nuestra más sincera enhorabuena por este logro y nuestro apoyo a su trayectoria, ejemplo de esfuerzo, disciplina y superación. Este reconocimiento se lo hacemos extensivo a su equipo, entrenador, compañeros de entrenamiento y, por supuesto, familia ya que el éxito es el resultado de este sacrificio colectivo".