El San José logra la primera victoria del curso a costa del Briviesca (2-1)

El San José de Carlos Carramiñana lograba la primera victoria de la temporada al superar al Briviesca por 2-1 en un partido igualado y en el que la emoción duró hasta el pitido final. Manyu en la primera parte y Juanjo en la segunda fueron los goleadores de los colegiales. El conjunto del norte de Burgos redujo distancias en el tiempo de añadido, pero se iba de vacío del campo de San Juan de Garray.

El marcador lo abría Manyu antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de partido y con este marcador se llegaba al descanso. Ya en la segunda parte, en la recta final del choque, Juanjo ponía tierra de por medio haciendo el 2-0. El Briviesca no se rindió y en el añadido recortaba distancias, aunque ya no le iba a dar tiempo para sacar algo positivo de su desplazamiento a Soria.

El San José se queda en la tabla clasificatoria con cinco puntos después de haber logrado una victoria y dos empates en las tres primeras jornadas de Liga. El Briviesca encajaba la primera derrota del curso se queda en la clasificación con cuatro puntos.

El San José viaja el próximo domingo al terreno de juego del Venta de Baños para jugar ante el equipo palentino a partir de las 17.00 horas.