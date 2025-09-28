El Almazán encaja la primera derrota del curso al caer por la mínima en Palencia (1-0)

Publicado por Área 11 Palencia Creado: Actualizado:

Un solitario gol de Vallecillo en el minuto 62 sirvió para infringir la primera derrota de la temporada a un Almazán que mostró las mismas virtudes que las tres últimas jornadas este vez ante un rival llamado a liderar el grupo. Los sorianos no generaron excesivas ocasiones pero su rival tampoco aunque la pegada del Palencia acabó por marcar la diferencia de un partido muy igualado y competido.

En el minuto 1 se produjo el susto del partido en un choque cabeza con cabeza entre Mario Robles y Óscar González. Ambos jugadores quedaron tendidos sobre el terreno de juego con hemorragia después del golpe que mantuvo el partido parado durante cinco minutos. Tras ser atendidos por los servicios médicos ambos pudieron volver al tapete con aparatosos vendajes en la cabeza. Los morados salieron al campo con dominio posicional pero sin encontrar grietas en la defensa soriana. En el 16 se produjo el primer acercamiento local en un centro lateral de Samu que sacó la zaga sin contratiempos.

Tres minutos después y en un saque de banda profundo Colás logró zafarse de su par para peinarlo pero el remate manso acabó en los guantes de Varea. En el minuto 20 Mario Robles filtró un pase en profundidad para Iker que se quedó en el mano a mano con Varea. El juez de línea levantó el banderín por fuera de juego a pesar de las protestas de la parroquia local. Aunque sin excesivo peligro no dejó de intentarlo el Palencia que en el minuto 24 y por mediación de Samu partiendo desde la izquierda se fue hacia dentro y finalizó con un disparo que se escapó por encima del arco de Varea. A falta de quince para el descanso y en una buena triangulación entre Canario, Robles e Iker el delantero quedó solo con todo de cara pero de nuevo el auxiliar señaló fuera de juego por posición antirreglamentaria.

La primera acción de peligro para el Almazán llegó en el 39. Falta lateral para el remate de primeras de Checa algo forzado que salió alto. En el descuento el Palencia tuvo doble ocasión. Adri Calvo robó en la salida de balón y el disparo lo taponó Gil. El rechace fue a las botas de Miguel que finalizó alto. Con el 0-0 se llegó al final de una primera parte igualada en la que el dominio posicional fue para los pupilos de Marchena pero sin generar excesivo peligro.

Tras la reanudación los capitalinos salieron a por todas y Canario buscó suerte con un disparo que salió centrado a los guantes de Varea. A renglón seguido lo intentó el propio Canario en un libre directo que colgó al corazón del área. El rechace cayó en Adri Calvo que finalizó de primeras pero acabó taponando la zaga. La acción polémica del partido se produjo en el 52 en un gol anulado a Óscar por un presunto fuera de juego más que discutible.

El Almazán centrado en no recibir gol tampoco renunció al ataque. Dani Martínez lo intentó en un remate tras jugada aislada que se escapó alto. En el 61 probó suerte para los locales Canario en un centro lateral que se paseó por el interior del área sin encontrar rematador. No cejaron en el empeño los locales que en el 61 acabaron encontrando el premio del gol. Pared entre Canario y Vallecillo que finalizó con un disparo cruzado al ángulo superior imposible para Varea. A la desesperada y con más corazón que cabeza Arbitre a un minuto del descuento buscó el empate con un disparo lejano que salió por encima del travesaño. Por ahí se esfumaron las opciones de un Almazán corajudo que compitió el partido hasta el último suspiro.