David José Pineda se clasifica con autoridad para la final del Mundial paralímpico

David José Pineda luchará por la medalla de oro en el Mundial de la India.MARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

David José Pineda, del Atletismo Numantino, se ha clasificado para la final de los 400 metros T20 del Mundial Paralímpico de Nueva Delhi tras una sobresaliente actuación en las series clasificatoria. Este martes luchará por la medalla de oro

El soriano ha comenzado dominando la carrera, pero tuvo que apretar el acelerador para ganar. En el ecuador de la prueba, Idris Sufyani y Alfin Nomleni le superaban, poniendo en complicaciones a Pineda. Sin embargo, el Numantino sacaba todo su potencial para superarlos en los metros finales, llegando el primero a línea de meta con un tiempo de 47,45. Este tiempo es un hito en el atletismo internacional, ya que le ha servido a Pineda para conseguir el récord del Campeonato del Mundo.

Tras esa actuación, el atleta soriano buscará la gloria mundial este martes a partir de las 07:22 horas en España.