Antonio González corre este sábado 4 de octubre el Giro de Lombardía sub 23 como epílogo de la temporada

Antonio González en una de las etapas de la Volta a Galicia.voltagalicia.com

Publicado por Félix Tello Soria

Antonio González correrá este sábado el Giro de Lombardía para poner el cierre a su temporada. El ciclista de El Royo cerrará un curso en el que ha progresado como ciclista con victorias como la reciente en Ataun en el Trofeo Lendakari.

El Giro de Lombardía, que tendrá como punto neurálgico la localidad de Oggiono Lecco, es una de las mejores carreras internaciones de un día inscrita en el calendario UCI (Unión Ciclista Internacional). La cita italiana contará con los mejores equipos continentales como el UAE Gen Z, Lidl Trek o Visma.

Antonio González forma parte del Caja Rural Alea, pero en Lombardía competirá en calidad de cedido con el equipo portugués Obidos Cycling Team.

La prueba transalpina consta de un total de 171 kilómetros con un desnivel de 2.100 metros. Los ciclistas tendrán ascensiones como Madonna del Ghisallo, subida mítica del Giro de Lombardia profesional.