David José Pineda se proclama campeón del mundo paralímpico

David José Pineda sigue haciendo historia para el atletismo soriano al proclamarse a primera hora de este martes campeón del mundo paralímpico en la distancia de los 400 metros, categoría T20, del Mundial que durante estos días se está celebrando en la capital india de Nueva Delhi. El pupilo de Enrique Márquez se colgaba la medalla de oro y lo hacía con récord de los campeonatos incluido al parar el crono en unos espectaculares 47.12.

El soriano realizaba un carrerón desde el principio hasta el final para vencer con absoluta suficiencia en la línea de llegada. Pineda salía muy bien y mantenía un ritmo muy alto para asestar el golpe definitivo a sus rivales en la última recta. Sobresaliente última recta del deportista del Atletismo Numantino para llegar primero con una notable renta sobre sus perseguidores.

El brasileño Daniel Tavares se hacía con la medalla de plata con un tiempo de 47.50, muy lejos del poderío exhibido por un Pineda que se mostró intratable. Antes de viajar para la India, el velocista ya comentaba que su único objetivo era conseguir la medalla de oro y su objetivo está cumplido mostrando un excelente momento de forma. El bronce era para el saudí Idris Sufyani, que con un registro de 47.55 lograba marca personal. Cabe destacar la séptima posición de Deliber Rodríguez, el otro español que tomaba la salida en estos 400 metros lisos.

Pineda había acreditado 47.45 en las semifinales del lunes y en la gran final se superaba con una sobresaliente marca de 47.12, no muy lejos del récord del mundo que posee el brasileño Oliveira con un crono de 46.48.

Esta medalla de oro mundialista no hace otra cosa que ampliar el palmarés de David José Pineda en las competiciones paralímpicas. Y es que hace poco más de un año el soriano se proclamaba subcampeón y medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París. Suma y sigue para un deportista que pasa por ser uno de los más destacados de España en categoría paralímpica.

Tras su participación en Nueva Delhi, David Pineda tendrá otra cita mundialista en Australia. Del 8 al 15 de octubre se celebrará en el país oceánico el Mundial de la categoría T20, en la que encuadrado el soriano. Además de los 400 metros, el numantino disputará más pruebas siempre con el objetivo de estar entre los mejores.