Espontáneo, humilde y aficionado a los videojuegos: así es el nuevo campeón del atletismo de Soria

David José Pineda nació en la localidad dominicana de Azua hace 27 años y con 12 aterrizó en Soria con su madre y su hermano pequeño Efraylín, también atleta de Caep. Se considera como un soriano más y entre sus aficiones está jugar a los videojuegos, el beisbol y el baloncesto. Un chico trabajador al que nadie le ha regalado nada y que "por vergüenza" mantuvo en secreto su discapacidad intelectual. El deportes le ha dado muchas cosas hasta llegar a ser flamante campeón del mundo paralímpico

Era una promesa como vallista en España siendo campeón nacional en todas las categorías. En el concierto internacional fue bronce en categoría sub 23 y pocos sabían de la discapacidad que se le detectó nada más llegar a la capital. Directamente fue a estudiar al Colegio Santa Isabel donde terminó sus estudios de Primaria. También se sacó la Educación Secundaria, pero era el deporte su gran pasión.

David José Pineda en el centro de la imagen en categoría juvenil.HDS

En la República Domincana jugaba al beisbol y cuando recaló en Soria conoció al desaparecido Diego Barranco, atleta que brillaba en las pruebas combinadas. Fue Diego Barranco el que puso a Pineda en contacto con el Caep Soria y en concreto con Enrique Márquez. Pronto vieron sus cualidades innatas para el deporte y especialmente para el atletismo.

Pineda alcanzó la mayoría de edad y fue su entrenador, Enrique Márquez, el que le comentó la opción de participar en el deporte paralímpico. "No quiso. Si el no daba el paso yo no le iba a obligar. El tema lo dejamos aparcado", comentaba el técnico.

Con el paso del tiempo, Pineda se estancó en sus marcas y durante tres o cuatro años tuvo una "depresión deportiva". Fue en 2024 cuando dio el paso de hacerse paralímpico y los resultados ahí están con la plata en París y el oro de Nueva Delhi. En su debut en atletismo paralímpico, Pineda batió el récord de Europa en 400m T20.

Sonríe siempre, entre la timidez y la ambición. Todo en la vida y en la trayectoria deportiva de David José Pineda ha llegado desde el esfuerzo y la determinación, derribando dificultades hasta alcanzar un presente y un futuro magnífico. Esponténeo en sus declaraciones y humilde a la hora de hablar de sí mismo.

Creció en la República Dominicana en el seno de una familia numerosa y humilde que se dedicaba al campo. Él es el mayor de cinco hermanos. Cada día antes de ir a la escuela, Pineda ayudaba a su padre a sembrar y a recoger la cosecha de plátanos, mangos o aguacates. En sus ratos libres le gustaba pasar tiempo en el río y, sobre todo, jugar al béisbol en un descampado a pocos metros de su casa.