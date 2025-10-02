El Moreno Sáez Sporting CV Soria inicia este sábado la temporada en Primera división

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Moreno Sáez Sporting se estrena oficialmente este sábado en la Primera División Masculina, la categoría en la que exhibió un excelente nivel en la temporada 2022-2023, en la que se proclamó campeón y logró el ascenso a Superliga 2.

Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa -en su doble papel de entrenadores-jugadores- dirigen a una plantilla de dieciocho jugadores, en la que se mantienen doce de los protagonistas del histórico ascenso de hace dos años y medio: Diego Arranz, Rubén Bahón, Alejandro Gómez, Daniel González, Rubén Hernando, Pablo Mugarza, Sergio Pascual, Christopher Pedraza, Alberto Salas, Fernando Soria y los propios Hernández y Vinuesa. El plantel lo completan Raúl Pascual, Daniel Martín, Fernando Ormazábal, Pablo Blanco, Jairo Jesús Contreras y el todavía juvenil Mateo Sanjuán.

La reestructuración realizada por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) en la Primera División conlleva que gran parte de los rivales del Moreno Sáez sean nuevos en la categoría. Por eso es más complicado que nunca conocer el nivel de una competición en la que el Sporting no descarta luchar con los mejores.

Sólo cinco de sus adversarios competían en Primera el pasado curso: el Grupo Covadonga de Gijón, el Club Voleibol Oviedo, el Río Duero Soria, el Arona de Tenerife y el Chamarín Vergara madrileño. Al igual que el Moreno Sáez Sporting, el CYL Palencia 2026 militaba el año pasado en Superliga 2 y han ascendido de categoría el Club Voleibol Oleiros de La Coruña, el Jatorkide de Vitoria (Alava), el Club Voleibol Coslada, el Club Voleibol Haris de Tenerife y la Universidad de Burgos CVB.