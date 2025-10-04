Al Balonmano Soria le cambia la cara

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El estreno victorioso del BM Soria en la última jornada, la tercera del calendario de la División de Honor Plata, ha mutado la cara al entorno del equipo amarillo. Una gran noticia. El desafío es dar continuidad a ese resultado favorable en las próximas semanas. Dificultad máxima frente a rivales tan cualificados como el BM Benidorm, siguiente contendiente en el trayecto soriano.

«Es un equipazo, muy peligroso porque tiene jugadores de experiencia en la categoría e incluso en la superior. Su posición en la clasificación en estos momentos no refleja su potencial», comentó el técnico amarillo Oriol Castellarnau en su comparecencia semanal repasando la actualidad de su equipo.

Lograda la primera victoria, el entrenador centró su discurso en la autocrítica para mejorar y necesaria de cara a mandar un mensaje inequívoco a sus jugadores.

«Afrontamos los partidos sin presión, sin ansiedad. La temporada es larga y nos situamos cada semana frente al rival que nos toca. Solo podemos influir en el presente, ya sea entrenando ya sea en los partidos», explicó Castellarnau, consciente de que deberán tener «paciencia» a la hora de jugar, además de mucha atención al despliegue del rival por el centro de su ataque al apoyarse en el juego con el pivote.

«Nuestro trabajo semanal ha ido dirigido a las acciones defensivas en el bloque central porque sabemos de su insistencia con el pivote», analizó.

En la misma línea de reconocimiento del potencial del rival se manifestó Henrique Peter, presente en la comparecencia ante los medios de información.

«Son jugadores muy experimentados, saben competir y será un rival duro», destacó el primera línea, que también reconoció que la primera victoria les sirve de aprendizaje en una liga muy difícil y en una competición en la que deben gestionar los momentos malos con los impulsos a favor llegados con victorias como la del pasado fin de semana.

«Debemos tener los pies en el suelo. No hay tiempo para dar continuidad a la alegría sino pensar en el próximo rival. Centrarnos en el partido, sin excusas, y dar la respuesta en la pista», argumentó, sabedor de que es un referente dentro de un grupo joven, humilde y con ganas de aprender.