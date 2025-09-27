Primera alegría para el Balonmano Soria tras vencer al Sinfín Santander (35-34)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria se dio la primera alegría de la temporada al vencer por 35-34 al BM Sinfín de Santander en encuentro correspondiente a la tercera jornada de la División Honor Plata. Fue un partido muy igualado que no se iba a decantar para los sorianos hasta el final. Los de Oriol Castellarnau alcanzaba su primer triunfo en la novedosa Honor Plata.

Los sorianos fueron mejores en la primera parte para irse al descanso con un renta de cuatro goles (19-15) Buen ataque y buena defensa de los amarillos ante un rival impreciso en muchas de sus acciones.

BM Sinfín reaccionaba en los primeros compases de la segunda mitad y con un parcial de 1-5 en los primeros cinco minutos del encuentro ponía las tablas en el luminoso del polideportivo del San Andrés. El juego se niveló y se llegaba a los últimos diez minutos con empate a 28.

Todo por decidir en una recta final del partido que se presentaba apasionante para el numeroso público que poblaba las gradas del San Andrés. Estos compases finales eran para valientes y al BM Soria no le temblaba el pulso para llegar a los dos últimos minutos con ventaja de un gol 34-33 y posesión. Los locales aprovechaban el ataque para ponerse con dos goles de ventaja. Sinfín hacía un ataque rápido para ponerse con 35-34, pero ya no le iba a quedar tiempo para llevarse un punto de su desplazamiento a Soria.

Los santanderinos habían firmado dos empates en las dos primeras jornadas, pero en Soria hincaban la rodilla por primera vez en este curso. Mientras, el BM Soria se sacudía las dos derrotas contundentes ante Eivissa y Barça Atlétic y sumaba los dos primeros puntos del curso 2025-2025.

Vinicius y Petter iban a ser los dos máximos referentes ofensivos del BM Soria con nueve y siete goles, respectivamente. El próximo domingo desde las 12.30 horas el BM Soria visitará la cancha del Servigroup Benidorm.