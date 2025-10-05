Otra prueba para el Numancia en Sarria

El entrenador del Numancia Abel Segovia en la zona técnica del banquillo de Los Pajaritos.Montesegurofoto

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

A la tercera oportunidad, el CD Numancia puede resolver su déficit de resultados como visitante. No se encuentra inédito porque arañó un empate en la jornada inaugural. Un punto. Escaso balance para un equipo formado y dirigido hacia cotas más elevadas. Con números así difícilmente puede aspirar a discutir por el liderato, posición que manda a su inquilino directamente a Primera Federación.

Los cuatro puestos de promoción de ascenso sí se encuentran a su alcance con la media inglesa, esa que marca el paso con victorias en casa y empates a domicilio. Una fórmula a la que no se apunta, de momento, el técnico numantino, Abel Segovia, por insuficiente, por la ambición de ver a su grupo en posiciones más destacadas, por imponerse al resto de sus rivales mejorando la puesta en escena y por la recién comenzada liga. Resta aún un mundo por delante.

Las buenas intenciones se deben reflejar en el césped y hasta la fecha, al Numancia le ha faltado continuidad para exponerlo con su juego, muy débil en la definición, sin contundencia en ambas áreas, y lastrado por los errores de bulto de sus jugadores.

Margen de mejora elevado y propósito de enmienda de lo proyectado hasta el momento. La exigencia es enorme, pero el listón se lo han fijado los rectores del club, el equipo y el entorno numantino.

El examen como visitante se presenta a modo de nueva oportunidad con un recién llegado a la categoría, la SD Sarriana, no hace tanto un equipo habitual en las ligas menores gallegas.

Ningún rival es fácil y menos en su feudo donde no ha cedido un punto en disputa. El partido que ha jugado en su terreno de juego lo ha ganado. Aviso a la tropa de Segovia. Nada es fácil.

La SD Sarriana juega en hierba artificial. Otro inconveniente enfrentado con varias sesiones de entrenamiento en los campos de esa superficie en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio.

No es una excusa, puede ser un inconveniente por la costumbre de jugar en hierba natural, cuando se conoce previamente la nómina de equipos con terrenos de juego de esas características y existe el remedio de ejercitarse en esas condiciones para minimizar las diferencias. Todo lo demás se debe resolver desde la mejoría del fútbol.

Godson y Olivera viajan

La convocatoria de Abel Segovia de cara al enfrentamiento con la SD Sarriana presenta alguna novedad respecto a las jornadas precedentes en cuanto al papel de los canteranos.

El entrenador del CD Numancia ha incluido en la lista a Cristian Godson, mientras que dejó en Soria a Óscar Miñana, habitual de los elegidos por el técnico sevillano.

Tampoco entró Carlos González, que arrastra molestias en el tobillo y que deja su puesto a Ian Olivera, ausente en una convocatoria desde la segunda jornada. El central andorrano se perdió el primer partido por los compromisos internacionales de su selección, Andorra. Posteriormente, le incluyó en la convocatoria en la segunda jornada frente al Rayo Cantabria.

En las dos siguientes, Abel Segovia no contó con su participación y quedó fuera de la lista. Esta semana, el andorrano regresa debido a la ausencia de Carlos Gutiérrez.

Por los precedentes, Óscar de Frutos puede convertirse en la primera opción para sustituir al central tinerfeño. Danese es uno de los fijos para el entrenador numantino, que no le ha privado de jugar ni uno de los minutos disputados. Junto al portero, Joel Jiménez, ha completado todos los enfrentamientos.

Además de estos dos jugadores, la alineación podría asemejarse al once del último encuentro. No repetirá alineación por la baja de Carlos Gutiérrez y sí puede mantener a jugadores como Marcos Sánchez, Fermín Ruiz, Moustapha, Néstor Lucas, Héctor Peña, Hugo Matos, Juancho y Jony, autor del tanto de la victoria frente a la Gimnástica Segoviana y referente ofensivo del CD Numancia en el arranque de la competición.