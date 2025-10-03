Asignatura pendiente del Numancia como visitante

El Numancia ha ganado los dos partidos de Los Pajaritos y fuera de casa sólo ha sumado un punto de seis.Montesegurofoto

Publicado por Luis Hdez Casado Soria Creado: Actualizado:

Una semana más se pone de relieve la necesidad de girar la trayectoria del CD Numancia como visitante. Una asignatura pendiente, la de ganar lejos de Los Pajaritos. Dos salidas y un punto cosechado. Insuficiente para prosperar en la clasificación cuando el objetivo marcado en la temporada es la de pelear por el ascenso, ya sea de manera directa o a través de las eliminatorias por la promoción.

La experiencia acumulada en las últimas ediciones de competición en Segunda Federación no son nada favorables cuando el Numancia ha atacado el ascenso desde una posición alejada del primer puesto. Consiguió subir de categoría al terminar campeón en la temporada 2021-22 de la mano de Diego Martínez. Posteriormente, dos decepciones amargas, 2023-24 con Javi Moreno y 2024-25, con Aitor Calle.

Los resultados de la presente temporada contrastan con las dos versiones del Numancia. Como local, pleno de puntos en juego: seis de seis. En lo estrictamente rentable, sin reproche. Otra cosa diferente es evaluar el juego desplegado o la imagen proyectada. En estos casos surgen las dudas. Las mismas que aparecen cuando el grupo de Abel Segovia se despliega lejos de Los Pajaritos.

Un equipo mutante. Tan pronto es capaz de exhibir un estilo de juego dinámico y posibilitar sus opciones de imponerse a sus rivales como reincidir en errores de transición, salida de balón y falta de contundencia en ambas áreas.

Ha pasado de rozar la victoria (1-1) en el caso de su visita a Villaviciosa frente al Lealtad, a perder sin remedio ni reacción suficiente en Carballo contra el Bergantiños (3-1).

La siguiente parada es Sarria. Momento para encauzar un rumbo errático y desacertado. Examen para superar la asignatura pendiente de la victoria a domicilio. Tercer viaje de los de Abel Segovia con la misma intención: ganar.

Necesidad de cara a presentar candidatura al ascenso. De lo contrario, el Numancia seguirá en la zona templada de la clasificación. Un lugar en el que deberá mirar desde la distancia posicional y quizás de los guarismos a la zona alta y a la vez a la baja, de la que ya le separan cinco puntos con el descenso.

Una oportunidad para impulsarse y para despejar las dudas que le acompañan cuando emprende un desplazamiento.

En Los Pajaritos, pese a los vaivenes de su juego, muy mejorable, cumple con el guion de convertir su campo en un lugar de difícil accesibilidad. En sus dos compromisos ha ganado sin holguras (2-1 , al Rayo Cantabria, y 1-0, a la Gimnástica Segoviana) con más apuros de los esperados. Sobre todo en la jornada del duelo castellano.

El gol llegó a última hora cuando se preveía un resultado igualado. El desacierto del portero visitante para sujetar o despejar con contundencia el balón y la ubicación de Jony, muy atento al desarrollo de la jugada, propiciaron el desenlace definitivo con el desequilibrio final en el marcador. Segunda victoria y tres puntos más en la clasificación.

Un gran resultado que enmascara las carencias surgidas en un enfrentamiento sin notables registros en el apartado ofensivo rojillo y de dominio a su rival. La mejoría es necesaria tanto en casa como a domicilio. Una semana más la actualidad se centra en si el Numancia será capaz de, al menos, trasladar sus resultados favorables a las salidas o dependerá de los puntos como local en su trayectoria durante la temporada.