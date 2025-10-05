El rival del Numancia, un recién llegado a la categoría

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Un recién llegado a Segunda Federación. La SD Sarriana estrena categoría una vez certificado su ascenso en el Grupo 1 el pasado mes de junio. En la final de las eliminatorias por el subir de categoría, desde Tercera Federación, lo consumó con la victoria y la eliminación del Atlético Pulpileño.

Antes se había deshecho del Villalbes y el Estradense. Por primera vez en sus 57 años de existencia, el club de Sarria (Lugo) escalaba a una categoría fuera del ámbito gallego. Las ligas menores regionales eran su hábitat natural hasta que en 2023 se impulsó a la Tercera gallega con un ascenso inédito en su modesta y silenciosa trayectoria.

Un curso de adaptación y de nuevo un abrazo con el éxito en 2025 para ubicarse en el Grupo 1 de Segunda Federación.

Todo es nuevo para la SD Sarriana, que ha disputado cuatro partidos en la categoría y ha registrado dos victorias y dos derrotas. Sin medias tintas. Los empates aún no los conoce. Su intención frente al CD Numancia es ampliar la estadística de lo ganado.

El club soriano aspira a incrementar los números del equipo gallego en sentido contrario inaugurar los suyos como vencedor a domicilio, resultado que se le resiste tras dos desplazamientos.

Tres ha realizado el conjunto lucense con un balance de dos derrotas (Oviedo Vetusta, 3-2, y Gimnástica Segoviana, 1-0) y una victoria (Sámano, 1-2). En su campo de A Ribela ha disputado solo una jornada, frente al Lealtad de Villaviciosa al que derrotó 2-0. Todavía no se ha dejado ningún punto en su feudo y partirá desde la octava posición, con seis puntos, antes del pitido inicial del choque frente al CD Numancia, que ocupa un puesto por encima de su oponente, séptimo, gracias a un punto de diferencia entre ambos.

Nueva categoría y nuevo cuerpo técnico.

José Antonio Rodríguez firmó el ascenso a Segunda Federación sustituyendo en febrero a Guille Oriol, al dimitir por perder frente al Vilalonga. La experiencia en la Tercera gallega, razón principal para su contratación. Consumado el ascenso, Rodríguez regresó al Alondras CF.

La SD Sarriana decidió incorporar a Iván Carril como su nuevo entrenador. El técnico lucense se presenta en Sarria desde el CF Noia después de una extensa carrera deportiva como futbolista, iniciada en el Deportivo B y finalizada en Noruega en el Gjøvik-Lyn, pasando por campeonatos como el griego, neozelandés, iraquí, austriaco y español. Una mochila de experiencias aplicables a su primera temporada como técnico de Segunda Federación. Trabajo no le faltará.

Todo es nuevo para el recién llegado. Como el enfrentamiento con el CD Numancia, nunca antes medidos de manera directa. La SD Sarriana no había aparecido fuera de su ámbito gallego por lo que el partido de hoy es una primera vez para ambos contendientes. Menos acostumbrado a estos compromisos el novedoso equipo de Sarria.