El Numancia saca un aprobado raspado en el primer mes de competición

El Numancia ha ganado los dos partidos de Los Pajaritos y fuera de casa sólo ha sumado un punto de seis.Montesegurofoto

Un aprobado raspado se le puede dar al C.D. Numancia tras dejar atrás el primer mes de competición, un septiembre en el que los rojillos han generado dudas en su juego de toque y combinación para sumar siete puntos de los doce que se han disputado. Los de Abel Segovia no están ilusionando a sus seguidores, aunque la temporada no ha hecho nada más que empezar y el equipo tiene que ir a más con el paso de las jornadas. Este Numancia está confeccionado para lograr el ascenso directo, aunque bien es cierto que durante el verano ha habido muchos cambios tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico y todo proyecto tiene un proceso de aclimatación.

El juego del Numancia deja dudas y el pasado domingo ante la Segoviana se vio que el conjunto de Abel Segovia tiene problemas para imponer su estilo de juego. Se jugó a lo que quiso el equipo visitante, especialmente en una segunda parte de ida y vuelta a cada una de las áreas. Salió cara con el gol in extremis de Jony, pero perfectamente pudo salir cruz porque el rival fue mejor en los segundos 45 minutos.

Además de los tres puntos, lo más positivo que dejó el choque ante la Segoviana fue el hecho de que el Numancia dejase por primera vez su portería a cero en lo que va de campeonato. Y es que hasta esta cuarta jornada los sorianos había encajado cinco goles, especialmente dolorosos fueron los tres recibidos en el terreno de juego del Bergantiños.

El Numancia viene teniendo problemas defensivos desde la primera jornada y como ejemplo está el gol encajado en el campo del Lealtad que hizo que los rojillos fueran a remolque en el marcador hasta que Jony puso la igualada. El delantero tuvo la victoria para los sorianos pero erraba un penalti en el último minuto.

En el estreno en Los Pajaritos ante el Rayo Cantabria, el Numancia disputaba su mejor partido hasta la fecha logrando una victoria más solvente de lo que reflejó el marcador final de 2-1. Pero los de Abel Segovia continuaban sin cerrar su portería.

Ante el Bergantiños se ofrecía la peor versión de este Numancia con dos fallos en la salida del balón que costaron los dos primeros goles de los gallegos. Naufragio total en Carballo e incluso el míster se refería a un equipo que no había competido ante un rival que fue mejor desde principio a fin.

Este Numancia no está defendiendo bien y ofensivamente le cuesta un mundo comenzar la construcción de las jugadas ante la presión del adversario. Están faltando ideas en la creación con un juego demasiado previsible que facilita las tareas de contención a los rivales. Contra la Segoviana se ganó, pero no se convenció.

Los Pajaritos siguen siendo el gran aliado rojillo para ser uno de los seis conjuntos de este Grupo 1 de Segunda Federación que ha hecho pleno de puntos como local. Seis de seis junto con Deportivo Fabril, Segoviana, Oviedo Vetusta, Real Ávila y Salamanca.

Por contra, el Numancia visitante pasa por ser una de las peores escuadras del grupo con únicamente un punto sumado de seis posibles. Rayo Cantabria y Lealtad de Villaviciosa son los únicos equipos con peores números a domicilio al no haber estrenado su casillero de puntos.

El Numancia afronta el próximo domingo el inicio del mes de octubre y el objetivo es mejorar tanto los números como las sensaciones descritas por el equipo a lo largo del mes de septiembre.

Dos ascendidos para iniciar octubre

El Numancia comenzará el mes de octubre con el desplazamiento a la localidad lucense de Sarriá para verse las caras contra la SD Sarriana. Un rival que es un recién ascendido de Tercera Federación y que subía vía play off. El mes continuará con la visita a Los Pajaritos de la UD Sámano, otro ascendido esta temporada al proclamarse campeón de Tercera Federación en el grupo cántabro. El Numancia jugará dos partidos seguidos en casa ya que después recibirá al Salamanca UDS. El mes lo cerrarán los sorianos con el viaje a Luanco para jugar en Miramar ante el Marino. Salmantinos y asturianos son viejos conocidos de los rojillos.