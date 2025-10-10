Notable para la soriana Clara Álvaro al acabar séptima en el Nacional de patinaje artístico

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El patinaje soriano y su cantera están de enhorabuena tras la brillante actuación de la alevín Clara Álvaro en el Campeonato de España, que durante estos días se está celebrando en la provincia de Barcelona. La integrante del Club Patín Soria acabó en una notable séptima posición de un Nacional dominado totalmente por la representantes de Cataluña.

La soriana logró una puntuación de 39.44 para ser la primera patinadora no catalana en la clasificación. Cataluña no tiene rival en esta modalidad deportiva dentro de la geografía española y en la categoría alevín clasificaba a seis de sus chicas en las seis primeras plazas.

Noa Montasell iba a ser la campeona de España con una puntuación de 55.62, muy por encima de sus más inmediatas perseguidoras. Segunda sería Daniela González con 50.39 y la medalla de bronce se la adjudicaría Bruna Vallmajo con 49.99. Las otras tres siguientes en la clasificación también fueron catalanas y luego ya aparecía Clara Álvaro.

La soriana completaba el viernes por la mañana un programa de tres minutos con un elemento coreográfico que le dada en junio el título regional y con la que luchó en la pista catalana en su primera experiencia competitiva a nivel nacional.