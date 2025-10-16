El Almazán ya sabe ganar

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El Almazán ya sabe lo que es ganar. Seis partidos ha consumido el conjunto de Pablo Ayuso para encontrarse con la victoria. Goleada, 4-1, en La Arboleda al Mojados y un impulso en la clasificación del Grupo VIII de Tercera Federación. Undécimo puesto con 6 puntos.

Su siguiente compromiso le medirá al Júpiter Leonés, el decimocuarto clasificado con los mismos puntos que el equipo adnamantino y una trayectoria con dos victorias, cero empates y cuatro derrotas.

En el polo opuesto se ubica el Numancia B. El filial todavía no ha inaugurado su casilla de victorias. Acumula tres puntos gracias a tres empates, firmando tres derrotas en las otras tres jornadas disputadas.

Los de José Luis González ocupan uno de los puestos de descenso, penúltimos, y se enfrentan en la siguiente jornada, la séptima, al CD La Virgen del Camino, conjunto clasificado en el octavo lugar con ocho puntos gracias a sus dos victorias y los dos empates. Las otras dos jornadas las ha perdido. El Numancia se trajo un empate, 0-0, de Mansilla de las Mulas.

El Numancia Juvenil, del Grupo 3 de la Liga Nacional, se estrelló en Soria, 1-2, con el CD La Virgen del Camino, cuarto clasificado tras su victoria con dos puntos más que la tropa de Fredy Vera, que viaja esta jornada para medirse al Puente Castro, en puestos de descenso, el decimoquinto, con tres puntos.

En la Regional de Aficionados, el derbi provincial soriano se lo adjudicó el Calasanz, 3-4, derrotando al Golmayo-Camaretas. Esta victoria aúpa al conjunto de Fran Valero al cuarto puesto del Grupo A con 10 puntos, merced a los tres partidos ganados y un empate.

Cuenta con una derrota, mientras que su oponente, el Golmayo ha perdido en cuatro ocasiones, ha ganado en una y no conoce los empates. Ocupa el decimocuarto puesto con tres puntos. Sus siguientes compromisos les miden al Coca (undécimo con cuatro puntos) y a la Cebrereña (décimo con cinco puntos), respectivamente. El Calasanz jugará como local y el Golmayo-Camaretas viajará a Cebreros.

Uno por debajo del Golmayo, se ubica el Sporting Uxama, que también acredita tres puntos con un partido ganado, sin empates y cuatro derrotas. En su última comparecencia cayó con el Internacional, 3-0. La siguiente jornada recibirá al San José en otro de los derbis sorianos de la categoría.

El conjunto colegial derrotó el anterior fin de semana al Capiscol, 3-0. Con nueve puntos, se ubica en la sexta posición, dos victorias, tres empates y una derrota. Junto al Calasanz son los dos equipos sorianos en la lucha por los puestos cabeceros del Grupo A, liderado por el Internacional VA con trece puntos.

El sistema de competición manda de manera directa a Tercera Federación al primero, cruza en la promoción de ascenso al segundo y tercero con los equipos en la misma posición del otro grupo, el B, y fija cuatro descensos entre los cuatro peor clasificados de cada grupo.