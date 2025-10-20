Los sorianos Santiago Martínez y José Carlos Pérez, tres medallas cada uno en el Master de Ronda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Durante las jornadas del sábado y domingo pasados, la localidad de Ronda acogió un Master Nacional de categoría Senior, a la que acudieron Santiago Martínez y José Carlos Pérez, del Club Bádminton Soria-CS24.

Ambos acudían a Ronda con posibilidades reales de obtener medalla en cualquiera de las tres modalidades que disputaron, qué pese al gran desgaste físico que supuso, ambos se colgaron tres preseas en los cuadros de individual, doble masculino y doble mixto.

La final de doble masculino tenía asegurada la presencia soriana en la final, dado que ambos se enfrentaron en la primera semifinal, Santiago con José Carlos Padilla, de Salamanca y José Carlos Pérez con su habitual compañero, José Luis Llopis de Xàtiva. El encuentro se decantó a favor de los primeros quienes pudieron mantener la intensidad durante la mayor parte del partido.

En la final, Santiago Martínez y el salmantino José Carlos Padilla continuaron con el alto nivel de juego de semifinales para colgarse ambos el oro tras vencer el encuentro definitivo por 21-15 y 21-13.

La otra modalidad de dobles, los mixtos, deparó para los intereses del Club Bádminton Soria-CS24 un subcampeonato y una nueva medalla de bronce.

Santiago Martínez y la extremeña del Club Bádminton Leganés, Beatriz Martín accedieron a la final tras vencer en semifinales en un disputado encuentro que se alargó hasta un tercer set. También la final de esta modalidad se definió en el tercer juego cayendo Santiago y Beatriz por un ajustadísimo tanto de 21-18.

Por su parte José Carlos Pérez cumplió con creces las expectativas dado que su compañera del fin de semana, la catalana Gloria Latorre, no es su compañera habitual, pese a lo cual lograron superar la falta de compenetración en distintas fases del juego, para acceder a semifinales y colgarse la medalla de bronce.

Finalmente, en la modalidad de individual, Santiago y José Carlos siguieron rutas idénticas dado que se impusieron en sus grupos de la fase previa y ambos llegaron hasta semifinales donde cayeron derrotados, los dos, en encuentros decididos al tercer set. Suponía para ellos su tercera medalla para certificar una gran competición.

Este resultado los afianza en los puestos privilegiados del ranking nacional y aumentan sus opciones de ser convocados por la selección española para el Campeonato de Europa del próximo verano.