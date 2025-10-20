Las sorianas destacan en el Regional aragonés de patinaje artístico

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Destacada actuación de las patinadoras del CD Patín Soria en la Copa de Aragón 2025. El CN Helios organizó durante el fin de semana la competición en la que participaron las sorianas.

En categoría benjamín, Claudia Gil se subió al podio acreditando el segundo puesto, plata, mientras que Ariadna Arranz finalizó en la séptima posición y Lucía Aller, en la catorce.

En la categoría Alevín, primer año, Adriana Arévalo se quedó a las puertas del podio, finalizó en cuarta posición. En Alevín de segundo año, Valeria Isla y Mónica Martínez finalizaron firmaron un undécimo y un decimoséptimo puesto, respectivamente.

Sofía Garijo, en Infantil, terminó clasificada en el puesto 21, y en categoría cadete, Valeria del Campo terminó la decimotercera.