Las sorianas destacan en el Regional aragonés de patinaje artístico
Claudia Gil, Club Patín Soria, se sube al podio, segunda, en categoría benjamín
Destacada actuación de las patinadoras del CD Patín Soria en la Copa de Aragón 2025. El CN Helios organizó durante el fin de semana la competición en la que participaron las sorianas.
En categoría benjamín, Claudia Gil se subió al podio acreditando el segundo puesto, plata, mientras que Ariadna Arranz finalizó en la séptima posición y Lucía Aller, en la catorce.
Heraldo-Diario de Soria
En la categoría Alevín, primer año, Adriana Arévalo se quedó a las puertas del podio, finalizó en cuarta posición. En Alevín de segundo año, Valeria Isla y Mónica Martínez finalizaron firmaron un undécimo y un decimoséptimo puesto, respectivamente.
Sofía Garijo, en Infantil, terminó clasificada en el puesto 21, y en categoría cadete, Valeria del Campo terminó la decimotercera.